Welche Rolle übernimmt im Wald das Myzel, das Geflecht eines Pilzes? 

Beim BNN-Sommerrätsel 2022 dreht sich alles um „Geheimnisvolle Schätze“, die in Museen der Region gehoben werden können. In unserer vierten Quizfrage geht es um das Myzel aus dem Nationalparkzentrum Ruhestein.

Ihr Reich liegt im Verborgenen, tief unter der Erde oder versteckt in einem abgestorbenen Baum. Und auch hier, im Nationalparkzentrum Ruhestein, sieht man die geheimnisvollen Wesen nicht gleich. Doch sie sind da. Überall.

„Die meisten Besucher sind völlig erstaunt, wenn sie das hören“, sagt Flavius Popa. Der Pilz-Experte des Nationalparks Schwarzwald zeigt auf einen Violetten Lacktrichterling, der in der Wald-Ausstellung zwischen Gras hervorlugt.

Er ist nur wenige Zentimeter groß. Das lässt der Pilz uns jedenfalls glauben. In Wirklichkeit aber beherrscht er den Boden und vermutlich auch den dahinterliegenden im Stamm.

Mitmachen beim Sommerrätsel Das sind die Teilnahmebedingungen für das Sommerrätsel 2022: Sprechen Sie die Lösung unter Telefon (01 37) 8 22 66 58 auf Band (ein Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent/Minute; Mobilfunkpreise können abweichen) oder geben Sie sie auf unserer Homepage ein: service.bnn.de/sommerraetsel-teilnehmen. Oder schicken Sie eine Mail an: sommerraetsel@bnn.de. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Teilnahme ab 18 Jahren, BNN-Mitarbeiter sind ausgenommen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: am Donnerstag, 25. August 2022, um 13 Uhr. Die Preise dieses Rätsels können Sie hier sehen.

Der Grund für das Missverständnis: Wer Champignons, Parasole oder Pfifferlinge sammelt, glaubt, den kompletten Pilz in der Hand zu haben. „Es ist aber nur dessen Fruchtkörper“, so Popa. Also sein Fortpflanzungsorgan.

Der eigentliche Organismus ist das Myzel, ein Geflecht aus unzähligen dünnen Fäden. Es kann riesig werden – und uralt. Derzeitiger Rekordhalter ist ein Hallimasch, der sich im Nordwesten der USA über neun Quadratkilometer ausbreitet und mehrere tausend Jahre alt sein soll.

Im Nationalparkzentrum erstreckt sich das Myzel über zwei Stockwerke. Im Untergeschoss blitzt und blinkt es in den Strängen. Warum wohl?

Und nun zur Frage des BNN-Sommerrätsels Teil 4.

Die Frage: Welche Rolle übernimmt das Myzel, das Geflecht eines Pilzes, im Wald?

A: gar keine. Das Pilzgeflecht wächst nur, um sich zu vermehren.

B: die Rolle des Boten. Es sorgt dafür, dass Bäume miteinander sprechen können.

C: die Rolle des Verkehrslenkers. Ameisen nutzen die hohlen Fäden als unterirdische Straßen.

D: die Rolle des Wetterfroschs. Die Fäden leuchten bei einem Unwetter.

Haben Sie es erraten? Dann tragen Sie die Lösung hier ein – spätestens am Donnerstag, 25. August 2022, um 13 Uhr.

Zu gewinnen gibt es attraktive Preise.

Lösung und Gewinner verraten wir am Freitagabend, 26. August.

Das fünfte Rätsel erscheint am Sonntagabend, 28. August.