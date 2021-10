125 zusätzliche Stellplätze

Weniger Autos am Mummelsee gewünscht - dennoch wird ein weiterer Parkplatz gebaut

Besonders an schönen Wochenenden ist am Mummelsee fast kein Durchkommen mehr. Dem Verkehrschaos will man mit verbessertem Nahverkehr Herr werden – gleichzeitig entsteht ein neuer Parkplatz für 125 Autos. Wie passt das zusammen?