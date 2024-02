Ein unbekannter und bewaffneter Täter hat versucht, eine Tankstelle in Willstätt auszurauben. Ein mutiger Kunde verhinderte dies.

Ein unbekannter und bewaffneter Täter hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr versucht eine Tankstelle in der Landstraße in Willstätt auszurauben.

Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte mit der Waffe den Verkaufsraum und rief „Überfall“. Einem mutigen Kunden gelang es, den Täter zu verscheuchen, sodass dieser flüchtete.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.