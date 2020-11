Der sogenannte Hartweg-Bogen beim Benz-Werk in Rastatt ist eine berüchtigte Kreuzung. Fast 30 Mal hat es dort in den vergangenen Jahren gekracht. Jetzt lässt das Landratsamt eine Ampel bauen. Doch das stößt auf Kritik.

Stefan Lott steht am Rand der Straße und zeigt auf die Bäume hinter sich. „Also wenn man hier keinen Kreisel hinbekommt, dann weiß ich auch nicht.“ Nach Meinung des Ottersdorfer Ortsvorstehers wäre mehr als genug Platz für einen Kreisverkehr am sogenannten Hartweg-Bogen am südlichen Rand des Rastatter Benz-Werks. Doch die Bagger, die seit Anfang dieser Woche an der Kreuzung im Boden wühlen, haben eine andere Aufgabe. Sie schaffen die Vorbereitungen, um eine Ampelanlage zu installieren. Nicht nur aus Sicht des Ortsvorstehers ist das ein Fehler.

Der Hartweg-Bogen ist berüchtigt. Die Kreisstraße 3769 zweigt dort in Richtung Ottersdorf ab. Zwischen 2016 und 2019 verzeichnete die Polizeistatistik 26 Unfälle an der Stelle. Bis Anfang der 90er Jahre gab es dort keine Kreuzung, sondern lediglich die Kreisstraße von Ottersdorf nach Rastatt. „Dort drüben war ja nur Acker“, sagt Lott und zeigt in Richtung Benz-Werk. Mit dem Bau der Autofabrik entstanden neue Straßen – und der Bogen. „Schon damals haben die Ottersdorfer einen Kreisel gefordert“, sagt Lott.