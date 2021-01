Kaufland hat sich bisher immer in Schweigen gehüllt, wie es mit der Rastatter Real-Filiale weiter gehen soll. Laut einem Schreiben an Lieferanten sollen weitere 13 Märkte umgebaut werden. Darunter ist auch der Standort in der Rauentaler Straße.

Es ist offiziell: Aus dem Real-Standort in Rastatt wird eine Kaufland-Filiale. Kaufland hat in einem Schreiben an Lieferanten weitere 13 Märkte bekannt gegeben, die übernommen werden. Die Rastatter Real-Filiale soll ab dem 12. April auf das Kaufland-Format umgebaut werden. Darüber berichtete die Lebensmittelzeitung. Mittlerweile seien es schon 26 Real-Standorte, die unter der Flagge des Neckarsulmer Unternehmens firmieren.

Kaufland gibt Übernahmen nach und nach bekannt

Bislang hat sich Kaufland bedeckt gehalten, wie es mit dem Rastatter Standort in der Rauentaler Straße weiter geht. „Da wir Märkte nach und nach übernehmen, bitten wir um Verständnis, dass wir heute noch keine Angaben zu möglichen weiteren Märkten und Terminen machen möchten“, sagt Annegret Adam von der Kaufland-Pressestelle Anfang Januar auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das Bundeskartellamt hatte Ende Dezember die Kaufland-Übernahme von 92 Real-Märkten genehmigt. Im Ergebnis verzichtet Kaufland laut Pressemitteilung wegen der wettbewerblichen Bedenken des Bundeskartellamtes auf den geplanten Erwerb der neun Real-Standorte in Bedburg, Heidenau, Hemer, Heidenheim, Brandenburg, Neubrandenburg, Horb, Dülmen und Falkensee.

Ettlinger Standort wird schon im Februar umgebaut

Einer der beiden Märkte in Ettlingen wird indes übernommen. Am Montag, 1. Februar, und Dienstag, 2. Februar, soll die Filiale in der Zehntwiesenstraße geschlossen bleiben. An den beiden Tagen wird der Markt umgebaut und mit neuer Ware beliefert. Außerdem wird das Waagen- und Kassensystem ausgetauscht.