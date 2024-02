Wenn die tollen Tage fast vorüber sind, biegt die Fastnacht auf die Zielgerade ein. Und die liegt unter anderem in Rauental, wo die Narrenparade der Spargelhexen am Dienstag ihrem Namen wieder einmal alle Ehre machte.

Rechtzeitig zum Start des „Sunnewichserumzugs“ schien die Sonne über Rastatts kleinstem Stadtteil – und 50 Gruppen setzten sich vom nördlichen Ortseingang in Richtung Oberwaldhalle in Bewegung. Dort hatten die Spargelhexen das Narrendorf eingerichtet, wo die Umzugsbesucher traditionell den Rauentaler Fastnachtshöhepunkt ausklingen lassen.

Wer vom närrischen Publikum während der vergangenen Tage schon Umzüge in der Region besucht hatte, dem begegneten viele bekannte Gruppen. Neu für die dicht gedrängt stehenden Fastnachtsfans sind beim „Sunnewichserumzug“ stets die beiden Gruppen, die den närrischen Lindwurm anführen: In diesem Jahr wurde diese Ehre dem Kindergartens St. Anna zuteil.

Konfetti ist beim „Sunnewichserumzug“ allgegenwärtig

Ganz getreu ihrem Motto „Sonne und Regen machen den Regenbogen“ waren alle Kinder, Erzieherinnen und Eltern in Regenbogen-Kostüme gehüllt. Als Panzerknacker mit viel Konfetti waren unterdessen danach die Grundschüler unterwegs. Sie wurden dafür mit fast genauso viel Applaus belohnt wie die kleinen Eisschlecker der Turnerschaft.

Konfetti gab es in Rauental generell jede Menge, was dazu führte, dass immer wieder Besucherinnen zum Bad in den Papierschnipseln in den Hexenwagen landeten. „Heute gibt es Konfetti aus allen Rohren“, freute sich Spargeloberhexe Rainer Schulz.

Die weiteste Anreise ins Spargeldorf hatten die Karlsruher S’Gnizze Brigändle und die Bernbacher Dorfhexen auf sich genommen. Das weitere närrische Umzugspersonal bestand aus den Kloschder-Hexen, Murggeistern, Rotzschlomben, Dämonen, Nachtschwärmern, Teufeln und Gnomen. Geadelt wurde der Umzug durch die Teilnahme der Rastatter Karnevals-Gesellschaft (Ra-Ka-Ge) mit ihrer Prinzessin Monika I.