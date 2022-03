Im August 2017 blieb die Rheintalbahn wegen der Tunnel-Havarie sieben Wochen lang gesperrt. Am Osterwochenende muss die Bahn den Abschnitt wegen Bauarbeiten erneut dichtmachen. Erste Konsequenzen sind schon früher zu spüren.

Es ist wie bei einer Operation am offenen Herzen: Die Deutsche Bahn (DB) plant, am Osterwochenende bei Niederbühl einen Bypass an die Rheintalbahn anzuschließen. Dafür muss die Hauptschlagader vorübergehend abgeklemmt werden. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag ist der Streckenabschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Der Stadtbahnverkehr kommt schon deutlich früher zum Erliegen.

Der Eingriff ist eine Folge des großen Kollapses von 2017. Am 12. August kam es damals beim Bau des Rastatter Tunnels zur Havarie in der Oströhre. Die Gleise sackten ab. Die Rheintalbahn war sieben Wochen lang gesperrt.

Rund viereinhalb Jahre später wollen die (DB) und die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Tunnel Rastatt die Oströhre fertigstellen. In der Weströhre hat die Tunnelvortriebsmaschine „Sibylla Augusta“ am 6. Dezember vergangenen Jahres ihr Ziel erreicht. Jetzt geht es auf der anderen Seite weiter.

Das Problem: In der havarieren Oströhre steckt noch immer „Wilhelmine“ fest, die Schwester-Maschine von „Sibylla Augusta“. Sie hatte sich im August 2017 unter den Gleisen vorgefressen, als die Katastrophe passierte. Seitdem steckt sie in einem Grab aus Beton fest.

Ersatz-Trasse in Rastatt geht an Ostern in Betrieb

Die Bahn muss zunächst den riesigen Tunnelbohrer bergen, anschließend soll die Oströhre in offener Bauweise vollendet werden. Dafür muss sie Platz schaffen. Die Rheintalbahn ist im Weg.

In den vergangenen Wochen hat die Bahn bei Niederbühl auf 700 Metern Länge eine Ersatztrasse gebaut, die wenige Meter westlich der alten Gleise verläuft. Die Lieferung der Ersatzschienen erfolgte an zwei Wochenenden Mitte Januar und Anfang Februar. Der Konzern will das lange Osterwochenende nutzen, um sie in Betrieb zu nehmen.

Wie das im Detail über die Bühne geht, hat die Bahn bislang nicht öffentlich erklärt. Einen Pressetermin vor Ort, der für den 23. März geplant war, musste der Konzern kurzfristig wegen eines Krankheitsfalls absagen. Einen Ersatz gab es bislang nicht.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) machte aber an diesem Mittwoch öffentlich, dass sich die Auswirkungen auf den Schienenverkehr nicht auf das Osterwochenende beschränken. Bereits ab der Nacht zu Montag, 11. April, können die Stadtbahnen der Linien S7 und S71 zwischen Rastatt und Baden-Baden nicht mehr fahren. Bis Dienstag, 19. April, 13 Uhr, sind Ersatzbusse im Einsatz.

Die AVG-Stadtbahnen werden verdrängt. Michael Krauth, Pressesprecher

Nach Angaben von Michael Krauth, Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, sperrt die DB auf dem Abschnitt für vorbereitende Maßnahmen ab dem 11. April ein Gleis. Damit verringern sich die Kapazitäten auf dem Abschnitt: „Die AVG wird verdrängt“, sagt Krauth.

Streckensperrung der Rheintalbahn zwischen 15. und 19. April

Der Zugverkehr der Deutschen Bahn scheint davon vorerst nicht betroffen zu sein. Laut der elektronischen Reiseauskunft des Konzerns fahren sowohl die Züge im Nah- als auch Fernverkehr regulär weiter. Details lässt die Bahn allerdings offen. Eine Sprecherin teilt auf Anfrage unserer Redaktion lediglich mit: „Ab 11. April baut die DB in genanntem Abschnitt. Daher kommt es leider schon ab Mitte April zu Einschränkungen.“

Auf einem vorläufigen Flyer, der unserer Redaktion vorliegt, ist die Rede von einer Streckensperrung der Rheintalbahn zwischen Freitag, 15. April, 0.15 Uhr und Dienstag, 19. April, 3 Uhr. In dieser Zeit ersetzen Busse nicht nur die Stadtbahnen, sondern auch die Regionalzüge.

Der weitere Tunnel-Fahrplan Weiterbau der Oströhre: Wenn die Verschwenkung der Rheintalbahn nach dem Oster-Wochenende abgeschlossen ist, soll die Wiederherstellung der Oströhre nach Angaben einer Bahn-Sprecherin „umgehend beginnen“. Die geplante Baugrube ist 200 Meter lang, 17 Meter breit und 16 Meter tief. Dauer: Die Verantwortlichen rechnen damit, dass Sanierung und Fertigbau der Oströhre bis Mitte 2024 dauern. Die Rheintalbahn soll 2025 auf die ursprüngliche Trasse zurückkehren. Die Inbetriebnahme des Tunnels Rastatt ist für Ende 2026 geplant. Schutz der Anwohner: Um die Belastung für die Niederbühler zu minimieren, plant die Bahn mehrere Maßnahmen. Bereits gebaut ist eine temporäre Lärmschutzwand entlang der Baugrube, die eine Höhe zwischen zwei und sieben Metern hat. Lkw können über eine Baustraße von der L77 aus direkt zur Baustelle fahren und müssen nicht durch den Ort. Nach Angaben der Bahn kommt außerdem eine Schienenschmieranlage zum Einsatz, damit es nicht quietscht, wenn die Züge über eine leichte Kurve auf die verschwenkte Trasse fahren. sie

Zum Fernverkehr gibt es auf dem Flyer keine Angaben, auch die Bahnsprecherin trifft dazu keine Aussage. Laut der Fahrplanauskunft der DB enden aber auch die ICE-Züge in diesem Zeitraum in Rastatt. In der anderen Richtung ist der letzte Stopp demnach schon Freiburg, danach geht es mit dem Bus weiter.

Sollte es tatsächlich so kommen, erwartet den Rastatter Bahnhof rund ums reisestarke Osterwochenende wohl soviel Trubel, wie er zuletzt im Spätsommer 2017 herrschte. Damals liefen die ICEs auf Gleis 1 in Rastatt ein, danach ging es in Bussen weiter. 60 Mitarbeiter der Bahn waren den Fahrgästen im Zwei-Schicht-Betrieb beim Aus- und Umstieg behilflich.

Bahnhof Rastatt noch immer nicht barrierefrei

Da der Bahnsteig damals zu niedrig war, stellten sie beim Einrollen der Züge Tritthilfen in Höhe der Türen auf. Mittlerweile läuft am Bahnhof allerdings ein umfangreiches Sanierungsprogramm, in dessen Verlauf Bahnsteig 1 bereits modernisiert und angehoben wurde.

Zukunftsmusik ist allerdings noch der geplante Fußgängersteg mit Aufzügen, über den die Fahrgäste die Gleise barrierefrei erreichen können. Rollstuhlfahrer und Reisende mit schwerem Gepäck müssen nach wie vor schauen, wie sie die steilen Treppen überwinden.

Keine Alternative bot die DB 2017 für Fahrgäste mit Fahrrad an. Sie mussten sich auf den Drahtesel schwingen und zum nächsten Zug nach Baden-Baden beziehungsweise in umgekehrter Richtung nach Rastatt strampeln.