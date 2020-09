Anwohner in Bietigheim wehren sich mit Unterschriften gegen Raser

Der Asphalt liegt da wie ein pechschwarzer Teppich, ausgerollt in einer kerzengeraden Linie bis zum Horizont: Die Rastatter Straße in Bietigheim lädt Auto- und Motorradfahrer dazu ein, Gas zu geben. Doch die Strecke führt mitten durchs Wohngebiet. Es gilt Tempo 30. Manchen Raser schreckt das nicht ab. Jetzt gehen die Anwohner auf die Barrikaden.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert”, sagt einer der Hausbesitzer an der Strecke. Seinen Namen will er wie andere Betroffene nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist die Angst vor Beleidigungen oder gar Bedrohungen durch Raser. Einer Frau, die sich in der Vergangenheit hilfesuchend an die Behörden gewandt habe, sei genau das passiert.

Eltern sorgen sich um ihre Kinder

Eigentlich hätte mit dem Rückbau der ehemaligen B36 alles besser werden sollen. Doch aus Sicht der Anwohner hat sich die Hoffnung nicht erfüllt. Einer, der seit zehn Jahren an der Rastatter Straße wohnt, erzählt: „Früher sind hier die Fahrzeuge mit 70 durchgedüst. Aber dafür gab es für Fußgänger wenigstens eine Unterführung.” Jetzt gilt Tempo 30. Dafür gibt es auf der 700 Meter langen Geraden nur noch eine kleine Verkehrsinsel als Fußgängerübergang, allerdings ohne Zebrastreifen und Ampel.