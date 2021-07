Bietigheim beteiligt sich an der Aktion „Bewegte Apotheke“

Die Gemeinde Bietigheim bietet einmal pro Woche gemeinschaftliche Spaziergänge an, die auch gymnastische Übungen enthalten. Adressaten sind vor allem Senioren. Offiziell aber gibt es keine Altersbeschränkung.

Rückengymnastik am Geländer

„Beckenboden anspannen, Knie nach vorne, Brust raus“: Die Kommandos von Vera Maier sind deutlich: Und alle folgen ihr.

Über ein Dutzend Frauen im Seniorenalter beteiligen sich an diesem Nachmittag an der zweiten Ausgabe der „Bewegten Apotheke“ in Bietigheim.

Zum Auftakt vor einer Woche hatte Bürgermeister Constantin Braun höchstpersönlich den Start der Aktion eingeläutet, die von der AOK finanziell gefördert wird.

Ich kenne alle Straßen in Bietigheim. Jutta Müller, Spaziergängerin

Einmal pro Woche, mittwochs von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, treffen sich vor der Bernhardus Apotheke alle, die Lust zu einem gemeinschaftlichen Spaziergang haben.

„Laufen und Bewegung sind für mich schon immer sehr wichtig. Ich kenne alle Straßen in Bietigheim und das hier ist eine wirklich tolle Aktion“, sagt die 69-jährige Jutta Müller, deren Tatendrang vor dem Start förmlich spürbar ist.

Ähnlich sieht es aus bei Rita Rittler, die selbst beim TuS Bietigheim Übungsleiterin war und sich vor allem auf Step-Aerobic spezialisiert hat. „Das Laufen in der Gemeinschaft macht einfach Spaß“, sagt sie.

Zusammenarbeit mit dem TuS Bietigheim

Die „Bewegte Apotheke“ ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft „Gesund älter werden“ der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden. Bietigheim gehört zu jenen fünf Gemeinden im Landkreis, die sich daran beteiligen. Die Idee dazu entwickelte Ingrid Heck-Fütterer vom Bietigheimer Familien- und Seniorenbüro.

Auch Peter Ulrich, ehemaliger Chefarzt in der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Gernsbach und eng mit der Gemeinde Bietigheim verbunden, leistete entsprechende Vorarbeit.

Eine wichtige Verbündete fand Heck-Fütterer in Vera Maier. Sie ist nicht nur Übungsleiterin, sondern auch Seniorenbeauftragte des TuS Bietigheim.

„Ich lege großen Wert auf die Kooperation mit der Gemeindeverwaltung“, sagt sie und dementsprechend leitet sie auch die Gruppe der begeisterten Spaziergänger mit hohem Engagement.

Die Männer zu aktivieren, ist schon etwas problematisch. Vera Maier, Übungsleiterin

Ziemlich genau eine Stunde sind die Teilnehmer, für die es offiziell keine Altersbeschränkungen gibt, jeweils unterwegs. Freilich bleibt es dabei nicht beim reinen Laufen.

Zwischendurch streut Vera Maier immer wieder andere Elemente ein: „Es gibt Dehnungsübungen, Koordinationstraining, Treppensteigen oder auch Rückengymnastik an einem Geländer“, nennt Maier einige Beispiele.

Auch der Gleichgewichtssinn soll geschult werden, wobei das Tempo der Übungen an die Gruppe angepasst wird. Bei schlechtem Wetter gibt es das Übungsprogramm im Bürgerzentrum Alter Tabakschuppen.

Mit von der Partie sind diesmal ausschließlich Frauen: „Die Männer zu aktivieren ist schon etwas problematisch“, bedauert Maier, hofft aber, dass sich dies in nächster Zeit noch ändert.

Apotheke ist Start- und Zielort

Die „Bewegte Apotheke“ ist in Bietigheim derzeit noch Bestandteil des mit Verspätung gestarteten Angebotes „Fit in den Frühling“, das allerdings in einigen Wochen ausläuft.

„Die begleiteten Spaziergänge mit den aktivierenden Übungen allerdings sollen zu einer dauerhaften Einrichtung in Bietigheim werden“, verspricht Heck-Fütterer.

Der Inhaber der Bernhardus-Apotheke, Daniel Ricard, unterstützt die Aktion nachdrücklich: „Es ist gerade für die Älteren eine gute Gelegenheit, nach der harten Corona Zeit wieder Kontakte zu knüpfen und in der frischen Luft unterwegs zu sein“, sagt er.

Alle Spaziergängerinnen, die diesmal mit dabei sind, seien schon geimpft, betont Heck-Fütterer. Dennoch bietet Ricard vor dem Start auch noch die Möglichkeit an, sich kurzfristig testen zu lassen. Kleine Erfrischungen auf einem Stehtisch und Desinfektionsmittel vor der Eingangstür hält er ebenfalls bereit, denn die Apotheke ist gleichermaßen Start- und Zielort.

Auch von heftigen Regenschauern lassen sich die Spaziergänger im Übrigen keineswegs beirren: „Kostenlos und ohne Anmeldung einfach kommen und mitmachen – bei jedem Wetter“, nennt Heck-Fütterer die Devise.