Eröffnung an Pfingsten angestrebt

Namenssuche für Bietigheimer Bürgerzentrum läuft

Der Umbau des evangelischen Gemeindehauses zu einem Bürgerzentrum nimmt in Bietigheim jetzt konkrete Formen an. Initiator Thomas Kölmel hofft auf eine Einweihungsfeier an Pfingsten. Die Bietigheimer können bei dem Projekt weiter mitsprechen.