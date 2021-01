Ein eindeutiges Ja. In Zeiten, in denen die Sicherheit der Menschen durch die vertrauten Gewohnheiten, Freiheiten, Selbstverständlichkeiten genommen wurde, sehnt sich der Mensch nach einem anderen stabilen Umfeld. Da nun diese Ersatz-Zugehörigkeiten entfallen sind, wie beispielsweise Vereine, Fitness und Kochkurse, wird der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen und ihm wird bewusst, was wirklich im Leben zählt und was wichtig ist.