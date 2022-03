Die Eissaison in Rastatt startet - und ein Klassiker bleibt die Lieblingssorte

Die Eisdielen in Rastatt haben zu Beginn der Saison viele neue Sorten im Programm. Manche sind experimentierfreudig. In einem Punkt sind sich die Profis aber alle einig: Die beliebteste Sorte ist immer noch ein absoluter Klassiker.

Eisdielen in Rastatt

Es ist ein lauer Frühlingsabend in Rastatt, die Temperaturen steigen langsam wieder an. Das Rimini von Giuseppe Cimino in Plittersdorf hat bis 19.30 Uhr geöffnet. Viele Gäste sitzen im Hof und genießen die erste Kugel Eis der Saison.

Auch in diesem Jahr gibt es neue Sorten. Ciminos persönlicher Favorit: Bacio, eine Haselnuss-Schoko-Sorte. Eine Kugel kostet 1,30 Euro. Den Anstieg um zehn Cent zum Vorjahr begründet er mit steigenden Preisen der Zutaten und den Energiekosten.

Für Kinder gibt es wieder viele süße und farbenfrohe Angebote, für Erwachsene bietet er Aperol Spritz oder Cuba-Libre-Eis an. „Das ist besonders beliebt“, sagt Cimino. Er ist bekannt durch Kreationen wie die Klopapier-Eistorte oder das Antivirus-Eis. Man müsse sich an aktuellen Ereignissen und Trends orientieren, sagt er.

Eisdielenbesitzer in Rastatt bauen ihr Sortiment aus

So geht es auch Silvio Mangione. Seinem Vater gehört die Eisdiele Capri in der Rastatter Innenstadt. Er hat für den Sommer neue Sorten wie Joghurt-Feige und Zitrone-Basilikum im Angebot. Besonders stolz ist er auf das Spaghetti-Eis in der Kugel: „Das geht immer gut.“ Ebenfalls beliebt ist das Einhorn-Eis, vor allem bei Kindern. Die Mischung aus leuchtendem Türkis und Pink ist seit Jahren ein Bestseller. Auch im Capri kostet eine Kugel 1,30 Euro.

Der Trend für den Sommer sei fruchtig frisch, sagt Gino Cimino, Inhaber von GelaToGo am Marktplatz: „Je nach Wettervorhersage passen wir das Sortiment an.“ Für kühlere Tage seien die Milchspeise-Sorten beliebter, an warmen Tagen Frucht- und Joghurt-Eis. Das Sortiment besteht aus bis zu 55 Sorten, direkt zum Mitnehmen. Für ein gemütlicheres Ambiente verweist Cimino an die Fruchthalle, dort leitet sein Bruder Giuseppe den täglichen Betrieb. Vor 50 Jahren, 1972, eröffnete ihre Familie die erste Eisdiele in Rastatt. Die Brüder waren von klein auf mit dabei.

Auch sie probieren jedes Jahr neue Rezepte aus, für diesen Sommer heißt der Trend: Bubble-Tea-Eis. Das gibt es in den Geschmacksrichtungen Vanille-Kokos und Minze-Limette. In der Eis-Creme stecken Kügelchen, die mit Sirup gefüllt sind. Für die jüngere Kundschaft gibt es Paw-Patrol-Eis, benannt nach der entsprechenden Kinderserie.

Ebenfalls mit Blick auf den Marktplatz können Gäste im Tutti Frutti nicht nur entspannt einen Cappuccino trinken, sondern auch das volle Sortiment an Eissorten auskosten. Seit 1993 gibt es das Eiscafé in Rastatt, seit 2010 läuft es unter der Führung von Michele Destefanis. Auch er stellt sein Eis selbst her, aus natürlichen Produkten, wie Pistazien-Paste und Zitronensaft aus Sizilien.

Die Auswahl bestehe aus bis zu 32 Sorten im Sommer, im Winter sei die Vielfalt beschränkt auf Vanille, Schoko und Stracciatella. Die Kugel kostet hier noch 1,20 Euro. Destefanis sagt: „Wir haben beschlossen, den Preis für die Saison beizubehalten.“ Seine persönlichen Favoriten: Amarena-Kirsch und Bacio.

Was die Lieblingssorte der Rastatter angeht, sind sich alle Eisdielen-Betreiber einig: Vanille ist unangefochten. „Klassiker ist Klassiker, da bleiben die Leute gleich“, sagt Mangione.