Neuer Rewe-Markt in Durmersheim öffnet an diesem Donnerstag

Mit der Eröffnung des Rewe-Marktes im Durmersheimer Süden an diesem Donnerstag wird die Lebensmittelversorgung in der Gemeinde verbessert.

Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) spricht von einem „wichtigen Tag für die wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln in Durmersheim“.

Denn: Mit der Eröffnung des neuen Rewe-Marktes im Süden Durmersheims geht nun ein Wunsch in Erfüllung, der von den Bürgern im südlichen Teil der Gemeinde seit Jahrzehnten immer wieder geäußert wurde. Viele Varianten waren dabei diskutiert und verworfen worden – ehe im August vergangenen Jahres der Startschuss zum Bau des Marktes erfolgte.

Die ersten Gespräche über einen Lebensmittelmarkt am südlichen Ortseingang von Durmersheim seien nach Angaben von Projektentwickler Joachim Feyrer bereits vor neun Jahren gelaufen.

Dabei war zunächst eine Discounterkette, später auch ein Biomarkt im Gespräch, ehe dann mit Rewe eine Einigung erzielt wurde. Im Zuge der vorangegengenen Erschließungsarbeiten, für die rund 642.000 Euro investiert wurden, musste auch ein alter Weltkriegsbunker abgerissen werden.

Verzögerungen bei den Bauarbeiten

Nach rund 14-monatiger Bauzeit öffnen sich an diesem Donnerstag erstmals die Pforten für die Kunden. Ein sogenanntes Pre-Opening für geladene Gäste gab es schon am Mittwochabend.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits Ende Juli abgeschlossen werden. Unter anderem ein erhöhter Aufwand im Blick auf die Statik und Erdbebensicherheit sowie beim Einbau der Holzleimbinder und Verspätungen bei der Lieferung von Türen hatten aber zu Verzögerungen geführt.

Angelegt ist der Rewe-Markt auf dem rund 5.000 Qudratmeter großen Grundstück mit einer Verkaufsfläche von 1.380 Quadratmetern. „Dort erwartet die Kunden eine Vielfalt von rund 18.000 unterschiedlichen Artikeln“, wie Unternehmenssprecherin Sabine Stachorski gegenüber dieser Zeitung betont.

Als mittelständischer Unternehmer bin ich eng mit dieser Region, die auch kulinarisch so viel zu bieten hat, verbunden. Fabian Schäfer, Marktleiter

Geführt wird der Markt von Fabian Schäfer: „Er hat mit seiner Familie den Mut zur Selbstständigkeit gefasst“, lobt Bürgermeister Eckert diesen Schritt in eher unsicheren Zeiten. „Als mittelständischer Unternehmer bin ich eng mit dieser Region, die auch kulinarisch so viel zu bieten hat, verbunden“, sagt Schäfer, der in der Gemeinde auch zur Schule ging und seit 18 Jahren als Marktmanager bei Rewe gearbeitet hat.

Er zeichnet auch maßgeblich für die Zusammenstellung des Sortimentes in Durmersheim verantwortlich. Dabei verspricht er, dass das Innere des Gebäudes einer Wochenmarktatmosphäre ähneln soll mit einem Schwerpunkt auf Produkten aus der unmittelbaren Umgbung: „Beispielsweise gibt es Saft aus Bietigheim, in Ottersweier gemahlenes Getreide und in der Saison Erdbeeren und Spargel aus Durmersheim“, lässt Schäfer wissen.

28 Arbeitsplätze sind in Durmersheim entstanden

Insgesamt sind es 28 Mitarbeiter, die das Unternehmen in Durmersheim beschäftigt. Schon beim Spatenstich hatte sich Standortentwickler Christian Timis vom Erfolg des Einkaufsmarktes an der alten B36 zwischen Durmersheim und Bietigheim überzeugt gezeigt: „Durmersheim ist eine Gemeinde mit ständig wachsender Einwohnzahl“, begründete er seine Einschätzung.

Unternehmenssprecherin Stachorski hebt derweil auch den hohen ökologischen Standard hervor, der bei der Realisierung des Gebäudes von zentraler Bedeutung gewesen sei: „Der Markt verfolgt ein spezielles Energiesparkonzept und kommt ohne fossile Brennstoffe aus.“

Fabian Schäfer führt in diesem Zusammenhang die auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage und die verglasten Kühlmöbel als Beispiele an, womit ein unnötiger Kälteaustritt vermieden werden könne: „Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmöbeln.“ LED-Lampen sollen zudem für energiesparende Beleuchtung sorgen. Überdies wurden im Außengelände 29 Bäume gepflanzt.

Rewe-Markt hat bis 21 .30 Uhr geöffnet

Im Eingangsbereich den Marktes bietet ferner eine Bäckerei Backwaren und Snacks an. Insgesamt stehen für die Kunden 75 Parkplätze mit einer Breite von jeweils 2,75 Metern zur Verfügung. Sie sind damit um 25 Zentimeter breiter als der Standard. „Wir tragen so den größeren Autos Rechnung und denken auch daran, dass es für Mütter mit Kleinkindern einfacher wird, die Seitentüren zu öffnen“, sagt Projektentwickler Feyrer. Geöffnet ist der Markt von Montag bis Samstag, jeweils zwischen 7 und 21.30 Uhr.

„Wir haben damit nun in Durmersheim ein breites Einkaufsangebot von den Märkten im Norden, über die Geschäfte und den Wochenmarkt in der Ortsmitte bis zum neuen Rewe-Markt im Süden“, sieht Bürgermeister Eckert die Gemeinde im Blick auf die Infrastruktur im Lebensmittelbereich jetzt bestens aufgestellt.