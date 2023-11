Rätselraten über Lichterscheinung in Durmersheim

Unklar ist die Ursache eines lauten Knalls, verbunden mit einer bläulich anmutenden Kugel am Himmel, die von einigen Durmersheimer Bürgern am Mittwoch vergangener Woche wahrgenommen wurden.

Rätselraten herrscht in Durmersheim über einen lauten Knall, verbunden mit einer mysteriösen Himmelserscheinung am Mittwoch vergangener Woche.

Eine Anwohnerin im Norden von Durmersheim, die ungenannt bleiben will, erzählt, dass sie gegen 18.20 Uhr einen lauten Knall von außergewöhnlicher Intensität wahrgenommen habe.

Erinnerungen an den Film Armageddon

Zur gleichen Zeit sei eine bläulich leuchtende Kugel am Himmel zu sehen gewesen. Wenig später habe sie in der Dunkelheit auch bläulich schimmernde Lichtpunkte in ihrem Garten beobachtet.

„Der ganze Bereich war zwei oder drei Sekunden hell erleuchtet. Das war sehr verstörend, wie eine Szene aus dem Film Armargeddon. Am nächsten Morgen haben wir allerdings keine Spuren im Garten gefunden“, berichtet die Anwohnerin.

Auch einige aufgeschreckte Nachbarn hätten sich nach dem lauten Knall und dem blauen Licht bei ihr gemeldet und die Eindrücke bestätigt.

„Der Knall war viel lauter als ein Silvesterböller“, sagt die Durmersheimerin, die zunächst dachte, ein Trafohaus sei vielleicht explodiert. Aber Nachfragen bei der Deutschen Bahn hätten keine Erkenntnisse über mögliche Vorkommnisse entlang der Bahnstrecke erbracht.

Bei der Polizei liegen keine Erkenntnisse über den Knall vor

Nach Angaben von Jacqueline Grimm, bei der Durmersheimer Gemeindeverwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, sei zu der fraglichen Zeit ein Blitz auf dem Blitzradar wahrgenommen worden, dessen Ursprung allerdings nicht zu ermitteln war.

Nach Aussage einer Sprecherin des Polizeipräsidiums in Offenburg liegen keine Erkenntnisse über den möglichen Ursprung des Knalls und die wahrgenommenen Lichter vor.

Es gibt bisher keine Meldungen aus dem Feuerkugelnetz. Jürgen Linder

Vorsitzender der Sternfreunde

Laut Meinung von Jürgen Linder, Vorsitzender der Sternfreunde Durmersheim und Umgebung, könnte es sich um eine besonders helle Sternschnuppe, eine Feuerkugel, beziehungsweise einen Boliden gehandelt haben.

„Es gibt aber offenbar bisher keine Meldungen aus dem Feuerkugelnetz, die auf einen hellen Meteor schließen lassen“, sagt Linder. Dieses Netz dient der Beobachtung und Aufzeichnung von hellen Meteoren.

Linder hofft darauf, dass möglicherweise Überwachungskameras oder Handyaufnahmen noch Klarheit über die Ursache des Knalls und die wahrgenommenen Lichterscheinungen bringen könnten.