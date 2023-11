Beide sind mehr als 100 Jahre alt. Doch MGV Rheinlust Illingen und Gesangverein Liederkranz Steinmauern plagen Nachwuchssorgen. Was sie dagegen tun wollen.

„Deutschland sucht den Superstar“ oder „Voice of Germany“, das ist heutzutage bei jungen Leuten gefragt. Singen im Chor eher nicht. Davon können auch Martin Ebel vom Männergesangverein Rheinlust Illingen und Erich Fiedler vom Gesangverein Liederkranz Steinmauern ein Lied singen. Dabei ist eines sicher: So lange wie die beiden Vereine werden die TV-Formate keinen Bestand haben. Der MGV feiert dieses Jahr 120. Geburtstag, der Liederkranz ist sogar schon 145 Jahre alt.

Aber wie kann es gelingen, dass man nicht in naher Zukunft den Abgesang auf beide Chöre anstimmen muss? Diese Frage treibt die beiden Vorsitzenden um. Denn die Aktiven werden weniger und älter. Die Corona-Pandemie hat in beiden Formationen Lücken hinterlassen.

Zwischen 48 und 92 sind unsere Sänger. Martin Ebel

Vorsitzender MGV Rheinlust Illingen

So hat der Liederkranz momentan keine Männer und ist damit eigentlich nur noch ein Frauenchor. „Zwischen 48 und 92 sind unsere Sänger“, sagt Martin Ebel, 23 Aktive zählt der MGV. Zwischen 50 und 70 ist die Altersstruktur bei InTone mit 21 Sängerinnen. „Damit kann man kein großes Konzert bestreiten“, weiß Erich Fiedler. Ein Blick zurück: 80 bis 100 Aktive waren es zur Gründungszeit der Rheinlust 1903, 1954 zählte der MGV 54 Mitglieder.

„Damals gab es noch Sängerwettbewerbe, zu Hause wurde viel gesungen, und ganze Familien kamen in den Chor“, erinnert sich Richard Schmidt. Er singt seit 58 Jahren beim MGV: „Das war früher Tradition und Ehrensache.“ Heute hätten zwar manche Interesse, „wollen sich aber nicht auf Dauer binden, mit einem festen Probentermin und weiteren Verpflichtungen“, stellt Martina Fiedler fest.

Mit gemeinsamem Konzert für das Chorsingen begeistern

Trübsinn blasen und Aufgeben ist für beide Vereinschefs aber keine Option. So haben sie sich zusammengetan, um mit einem gemeinsamen Konzert ein Ausrufezeichen zu setzen und vielleicht doch den einen oder die andere für das Chorsingen zu begeistern.

Das verbindende „Element“ dabei ist Valentina Gatsenbiler, die beide Formationen dirigiert. „Man muss neue Formate entwickeln“, sagt die Dirigentin. Als Leiterin von vier Chören beobachtet auch sie den Mitgliederschwund mit Sorge. Dabei: „Singen hält jung, macht Spaß, und die sozialen Kontakte sind wichtig“, verdeutlicht Martina Fiedler.

Um besondere soziale Kontakte, die seit Jahrhunderten nicht nur Schriftsteller und Musiker beschäftigen, geht es auch beim Konzert: Männer und Frauen und ihr Verhältnis zueinander. „Es geht nicht mit – und auch nicht ohne“ lautet das für Männer- und Frauenchor doppeldeutige Motto des Konzertabends am Sonntag, 12. November, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Elchesheim-Illingen.

Zur Liedauswahl sei nur so viel verraten: Es sind Lieder aus der Zeit der Romantik bis zu den Comedian Harmonists oder Herbert Grönemeyer. Außerdem gibt es zwei Duette, bei denen Christine Ringwald und die junge Gastsängerin Lea Würz jeweils gemeinsam mit Albert Kottler (Gitarre/Gesang) auftreten. Weiter sind die jeweiligen Chöre allein zu hören und ein gemeinsames Ensemble, Männer und Frauen halt.

Gemischter Chor oder Frauenchor in Elchesheim-Illingen geplant

„Viele Ideen aus beiden Vereinen sind in die Gestaltung des Abends eingeflossen“, verrät Martin Ebel. Seit einem Jahr beschäftigt man sich intensiv mit der Vorbereitung. Seit Anfang des Jahres wird geprobt. Und der Konzertabend wird am 16. März 2024 noch einmal in Steinmauern stattfinden, zum Zehnjährigen von InTone.

Bis dahin hofft man in Elchesheim-Illingen, weitere Ideen bereits umsetzen zu können: einen gemischten Chor oder einen Frauenchor unter dem Dach des MGV, der dann „Chöre Elchesheim-Illingen“ heißen könnte. Ansprechen will man damit eine Klientel „um die 30“, sagt Martin Ebel, und verrät: „Es gibt schon Interessentinnen“. Erich Fiedler sieht das skeptisch. „Man hat heute eher Erfolg mit einem Projektchor“, sagt er. „Und dann bleiben von einem Projekt höchstens drei hängen“, schildert Valentina Gatsenbiler ihre Erfahrungen.

Trotz allem haben wir die Hoffnung, dass wir das 150-jährige Jubiläum 2028 mit neu geworbenen Sängerinnen und Sängern feiern können. Martina Fiedler

InTone Steinmauern

Entmutigen lassen wollen sich alle aber nicht. „Trotz allem haben wir die Hoffnung, dass wir das 150-jährige Jubiläum 2028 mit neu geworbenen Sängerinnen und Sängern feiern können“, sagt Martina Fiedler. Auch Martin Ebel findet, dass man etwas versuchen muss: „Denn wir wollen nicht nach 120 Jahren den Schlüssel umdrehen!“ Vielleicht geht es auch nur gemeinsam? Ausschließen wollen die Vereinsvorsitzenden auch das nicht. Der Anfang ist jedenfalls gemacht.