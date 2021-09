In den Schulen in Mittelbaden laufen die Vorbereitungen für das mittlerweile dritte Schuljahr unter Pandemiebedingungen, das am Montag beginnt. Ob die Kinder und Jugendlichen angesichts steigender Infektionszahlen bald wieder zu Hause lernen müssen, weiß niemand.

Wenn der Gong am Montag zur ersten Stunde schlägt, beginnt für Schüler und Lehrer nicht nur das neue Schuljahr, sondern auch eine ungewisse Zeit. Ausgerechnet jetzt steigen die Corona-Zahlen wieder massiv an. Eine Prognose, ob die Schulen in den kommenden Monaten offenbleiben, wagt niemand.

Stefan Funk, Rektor der August-Renner-Realschule in Rastatt, sagt: „Ich will mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn wir wieder in den Wechselunterricht müssten.“ Positiv stimmt ihn, dass sich in der Politik die Erkenntnis durchgesetzt habe, wonach der Präsenzunterricht „über allem steht“.

Doch die steigenden Inzidenzen vor allem in jüngeren Bevölkerungsgruppen bereiten ihm Sorge. Einen Automatismus, wonach Schulen ab einem bestimmten Wert schließen, gibt es allerdings nicht mehr.