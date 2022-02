Haushalt für 2022: Rastatt muss sein Sparbuch plündern

Im laufenden Betrieb sind die Personalkosten mit rund 45 Millionen Euro der größte Batzen. Die Stadt investiert aber auch in die Infrastruktur. Für Baumaßnahmen stehen knapp 40 Millionen Euro bereit. Das größte Projekt ist der Neubau eines Kindergartens in Plittersdorf, für den in diesem Jahr 4,6 Millionen Euro fließen. Weitere Großprojekte sind die Neugestaltung der Rheinpromenade in Plittersdorf, der Umbau des Franz-Knotens und die barrierefreie Gestaltung der Bahnhofsunterführung.