Seit drei Jahren bietet das Herzprojekt Rastatt jeden Freitag ab 17.30 Uhr im Gemeindehaus St. Alexander Rastatt ein Essen für Bedürftige an.

Derzeit bereiten die ehrenamtlichen Helfer auch eine Weihnachtsaktion vor. Dafür benötigen sie noch Spenden und kleine Weihnachtsgaben.

Anja Groß hat mit Tanja Jehle-Pasel, einer der Initiatorinnen des Herzprojekts, gesprochen.

Frau Jehle-Pasel, das Herzprojekt Rastatt sucht für die Weihnachtsfeier am 15. Dezember im Gemeindehaus St. Alexander Rastatt noch Unterstützung. Was genau ist gefragt?

Was macht das Herzprojekt eigentlich?

Das Herzprojekt Rastatt bietet bedürftigen Menschen jeden Freitag ab 17.30 Uhr eine warme Mahlzeit, Kaffee und Kuchen und ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit an. Im Dezember bestehen wir nun das dritte Jahr.

Sie wollen wie jedes Jahr auch wieder kleine Weihnachtsgeschenke an die Bedürftigen und Obdachlosen verteilen. Wie kann man sich beteiligen?

Jehle-Pasel

Es fehlen dieses Jahr noch sehr viele Weihnachtsgeschenke. Sie sind für viele Menschen sehr wertvoll, weil es oftmals das Einzige ist, was sie an das Weihnachten ihrer Kindheit erinnert. Im Karton dürfen Kekse, Schokolade, Hand- und Gesichtscreme, Handschuhe, Socken, Mütze oder Schal liebevoll mit einer handgeschriebenen, persönlichen Karte verpackt werden. Das Geschenk sollte für Mann oder Frau gekennzeichnet werden. Auf keinen Fall darf es Flüssigkeiten beinhalten, weder Shampoo noch Duschgel oder Alkohol. Abgabe ist freitags ab 17 Uhr im Gemeindehaus St. Alexander in Rastatt. Bis zum 8. Dezember wird noch gesammelt.