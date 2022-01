Versorgung nicht mehr sichergestellt

Bundeswehr leistet Hilfe nach massivem Corona-Ausbruch in Iffezheimer Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Iffezheim ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. Da auch viele Mitarbeiter positiv getestet wurden, droht der Betrieb zusammenzubrechen. Jetzt rückt die Bundeswehr an.