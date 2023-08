Mit dem Auftakt des Kinosommers gibt es in Rastatt eine weitere Alternative für Freizeitvergnügen in den Abendstunden.

Tanz unter den Platanen, Open-Air-Konzerte, Bierbörse oder „Rastatt chillt“: Keine Frage, Langeweile keimte im Bereich zwischen Marktplatz und Schlosshof in den vergangenen Wochen wahrlich nicht auf. Nun wird das kulturelle Leben in der Stadt traditionsgemäß noch erweitert. Seit Donnerstag gibt es wieder Open-Air-Kino im Hof des Kulturforums. Längst hat sich bei diesem Event gezeigt, dass sich in dieser Umgebung ein besonderes Flair entwickelt - zumal das Ambiente eben kaum passender sein könnte.

Eifrige Kinogänger dürften sich über diese willkommene Freiluft-Alternative genauso freuen, wie all jene, die einfach einmal spüren wollen, wie sich der Filmgenuss unterm Sternenhimmel anfühlt.

Keine Gefahr von Sonnenbrand

Klar: Eine unabdingbare Voraussetzung zum Gelingen des Kinosommers sind natürlich die entsprechenden Wetterbedingungen. Beruhigend ist: Zu vorgerückter Stunde besteht die Gefahr, sich bei tropischer Hitze einen Sonnenbrand zu holen, auf keinen Fall. Und: Den lauen Sommerabend vor der großen Leinwand zu verbringen, ähnelt ja auch ein wenig dem Gefühl beim Public Viewing. Nur ohne die emotionalen Ausbrüche, die ein Torschrei auslöst.

Von maßgeblicher Bedeutung für den Publikumszustrom im Kulturforum aber ist selbstredend das Filmprogramm. Hier eine kluge Auswahl zu treffen, erscheint nicht immer ganz so leicht. Allerdings: Auf solche Kassenmagneten wie das Rehragout-Rendezvous zu setzen, dürfte sich mit Sicherheit lohnen. Deshalb steht dieser Kassenschlager im Kulturforum auch gleich zweimal im Programm.