In der Stadtbibliothek

Leidenschaft für Technik: In Rastatt lernen Kinder spielerisch mit Lego-Roboter

So ein Hüpfer kann super spannend sein. Der IT-Experte Matthias Lott teilt mit Kindern im Maker-Club seine Technikleidenschaft. In einem Workshop in der Stadtbibliothek Rastatt bauen Kids einen Lego-Roboter und programmieren ihn.