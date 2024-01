In Muggensturm gibt es zwei neue Träger der Bürgermedaille

Neujahrsempfang in der Wolf-Eberstein-Halle

Die Würdigung von hohem ehrenamtlichem Einsatz und herausragender Leistungen – das waren die zentralen Zutaten zum Neujahrsempfang in Muggensturm in der sanierten Wolf-Eberstein-Halle.

In der Reihe der Ehrengäste – darunter auch der Ehrenbürger und Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth – durfte Bürgermeister Johannes Kopp (SPD) auch Jochen Haussmann, Präsident des Deutschen Harmonika-Verbandes, willkommen heißen. Und dies nicht ohne Grund, denn die höchste Auszeichnung des Abends durfte er Manfred Kappler zuteilwerden lassen.

Kappler erhielt ob seiner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Seit Jahren fungiert er als Präsident des Landesverbandes Baden-Württemberg im Deutschen Harmonika-Verband. Er ist Moderator des „Tanztees“ in Rastatt, arbeitet als DJ und ist unter anderem Ehrenamtskoordinator in Muggensturm. „Niemand kennt sich beim Thema Vereinssatzungen besser aus als er“, erklärte Haussmann, der Kappler als „herausragenden Funktionär und Musiker“ bezeichnete.

Ehrenurkunden für Handballtalent und Fluthelfer

Eine Ehrenurkunde der Gemeinde für seine Verdienste erhielt an dem Abend Handballtalent Torsten Anselm, der bei der U19-Weltmeisterschaft 2023 in Kroatien mit dem deutschen Nationalteam Platz fünf erreichte. Ebenfalls gewürdigt wurden Stefanie und Matthias Schnepf für ihr Engagement als Helfer bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. „Sie haben Unglaubliches geleistet“, erklärte Kopp.

Gleich zweimal durfte der Rathauschef beim Neujahrsempfang die Bürgermedaille der Gemeinde verleihen. Günter Fuchs erhielt sie unter anderem ob seiner Verdienste bei der Feuerwehr, beim Turnverein, beim DRK und im Gemeinderat. Norbert Maulbetsch engagiert sich seit Jahrzehnten bei der GroKaGe und beim FV Muggensturm. Er ist aktiv bei der Flüchtlingsbetreuung, arbeitet für den Obst- und Gartenbauverein und das DRK. Obendrein war Maulbetsch viele Jahre Gemeinderatsmitglied.

Mittels einer Powerpoint-Präsentation richtete Bürgermeister Kopp nach einem Rückblick auf die markanten Ereignisse des Jahres 2023 den Fokus auf die Aufgaben im Jahr 2024. Dazu zählt etwa die Umgestaltung des Umfeldes beim Kleinkinderplanschbecken am Badesee. Notwendig, so Kopp, sei der Neubau eines Regenüberlaufbeckens und eines Regenrückhaltebeckens im Bereich des Baubetriebshofes. Aufgewertet werden soll der marode Tartanplatz. „Er befindet sich in einem schlechten Zustand“, klagte Kopp. Die Gemeinde hat die Absicht, den Platz künftig für Fußball- und Basketballspiele nutzbar machen zu wollen.

Tiefbrunnen am Sportplatz geplant

Ferner sei vorgesehen, noch im ersten Quartal einen Tiefbrunnen am Sportplatz für die Bewässerung zu errichten. Die Bauzeit soll zwei bis drei Monate dauern. Rund zwölfeinhalb Millionen Euro kostet das neue Wasserwerk Muggensturm/Ötigheim. „Im Frühjahr 2024 soll es in Betrieb gehen“, erklärte Kopp und kündigte an, dass „dieses Wasserwerk beeindruckende 700.000 Kubikmeter Wasser bewältigen kann“.

Verändern solle sich künftig die Entwässerung bei der Schule, wo durch Unwetterereignisse in der Vergangenheit immer wieder Wasserschäden zu registrieren waren. Arbeiten am Dach und am Sonnenschutz seien überdies notwendig.

Bahnhofsumfeld wandelt sich weiter

Fortsetzen soll sich 2024 außerdem die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes – unter anderem mit einer barrierefreien Bushaltestelle, mit neuer Begrünung, mehr Parkplätzen und mehr Fahrradabstellplätzen.

Zudem werde, so Kopp, das Großprojekt der Gemeinde, die Erschließung des Baugebietes Falkenäcker/Stangenäckerle weiter voranschreiten. Er bekräftigte nochmals den Plan, bis zum Jahr 2025 die Erschließungsarbeiten zu vollenden.

Tradition hat beim Muggensturmer Neujahrsempfang die Visite von Bodo Oehme, Bürgermeister der Partnergemeinde Schönwalde-Glien. Präsente aus „heimischer Landwirtschaft“ brachte er diesmal mit – und das Bekenntnis, „dass wir den Bauern den Rücken stärken“.

Oehme lud Kopp überdies zu einer Radtour „Rund um Berlin“ ein, die vom 11. bis 13. August geplant ist: 186 Kilometer seien dabei zu bewältigen.

Am Ende appellierte Kopp beim Neujahrsempfang an die Bürger, „unsere höchsten Güter, Frieden und Demokratie, aufrechtzuerhalten“.

Die Handharmonika Vereinigung Muggensturm unter der Leitung von Thomas Krumm garnierte den Abend auf musikalische Weise. In den Händen der Muggensturmer Firma Freiberger, Baden-Württembergs größtem Pizzaproduzenten, lag diesmal die kulinarische Verköstigung – mit diversen Kostproben ihrer breiten Produktpalette.