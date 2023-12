Unbekannte brechen in Wohnungen in Muggensturm ein

In Muggensturm haben sich zwei Wohnungseinbrüche ereignet. In beiden Fällen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen

Unbekannte sind in Muggensturm in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Mittwochmorgen sowie zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Wohnungen eingebrochen, teilte die Polizei mit.

Im ersten Fall, in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Mittwochmorgen, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Anwesen in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Im Innern öffneten und durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schubladen und Schränke. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zu einem Diebstahlschaden kam es nicht.

Im zweiten Fall brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus der Schwarzwaldstraße durch Aufhebeln einer Terrassentür ein. Auch hier durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke. Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Ob etwas entwendet wurde, ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.