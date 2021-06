Neuer Leiter will Fruchthalle Rastatt verjüngen und stärker nach außen öffnen

Ziemlich unbemerkt hat Sebastian Schmitt die Leitung der Galerie Fruchthalle übernommen. Jetzt machen es die Lockerungsschritte endlich möglich, dass der Neue an der Spitze mit seinen Ideen an die Öffentlichkeit treten kann. Und von denen hat er einige.

„On The Quiet“ – in aller Stille. So heißt nicht nur die aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie Fruchthalle, die leise, still und heimlich noch während des Corona-Lockdowns Mitte Mai ihren Anfang nahm. In aller Stille hat auch Sebastian Schmitt die Nachfolge des langjährigen Galerieleiters Peter Hank Ende des Jahres übernommen. Doch mit den sinkenden Inzidenzzahlen und den damit einhergehenden Lockerungen ist es auch für Schmitt endlich möglich, präsenter zu werden.

Mehr Präsenz in der jungen Kunstszene

Dabei geht es dem 37-Jährigen weniger um seine Person, als vielmehr um die Kunst und die Galerie an sich. „Ich möchte die Fruchthalle nach außen öffnen, sichtbarer und wahrnehmbarer machen“, sagt der neue Galerieleiter. Einen ersten, kleinen Schritt in diese Richtung hat er bereits gemacht: Über dem Eingangsportal prangt ein neuer Namenszug, der Anleihen an die 80er Jahre zeigt und zugleich das Stadtlogo mit dem Rastatt-R aufgreift.