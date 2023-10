Wie die Zukunft der Volksschauspiele Ötigheim aussehen soll

Das ist in den Vereinsstatuten so festgelegt und geht darauf zurück, dass der damalige Pfarrer Josef Saier 1906 die Volksschauspiele quasi ins Leben rief. Er war von seiner Schulzeit an vom Schauspiel fasziniert. 1905 trat er in Ötigheim seine erste Pfarrstelle an. Ein Jahr darauf schenkte er den Dorfbewohnern mit einer Theaterbühne einen Identifikationsmittelpunkt. Sie entstand unter der freiwilligen Mitarbeit zahlreicher Helfer in einer nahe dem Dorf gelegenen Kiesgrube. Dies ist auf der Website der Volksschauspiele zu lesen