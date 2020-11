Er wollte nur eine Rundfahrt auf dem Motorrad machen, wie so oft. Doch diesmal lief die Tour nicht so, wie sonst. Denn Gisbert Groß ist auf seiner Maschine über den Rhein gefahren. In Frankreich gilt seit Monatsbeginn allerdings eine strenge Ausgangssperre – und die betrifft nicht nur Franzosen. „Ich wusste, dass es eine besondere Situation im Elsass gibt“, sagt Groß. „Doch dass ich davon betroffen bin, wusste ich nicht.“

Am 8. November, einem Sonntag, hat sich Groß auf sein Motorrad geschwungen und ist über die Wintersdorfer Brücke gefahren. Von dort sollte es Richtung Fort Louis gehen. „Vier bis fünf Stunden“ will der Rentner aus Ottersdorf unterwegs sein, und das Elsass genießen.