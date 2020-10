„I hätt do mol e Frog”

PFC-belastetes Material? - Riesiger Erdhügel blockiert seit Jahren die Fahrbahn in Rastatt

Der Anblick ist skurril: Ein riesiger Erdhaufen blockiert auf einer Länge von 130 Metern eine Seite der Industriestraße in Rastatt. Und das seit Jahren. BNN-Leser Ekkehard Stahlberger will wissen: Was hat es damit auf sich? Sein Verdacht: Es könnte sich um Material handeln, das mit PFC belastet ist.