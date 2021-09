Tanja Krampfert hatte in ihrem dunklen Studio eher den Bildschirm im Blick als den kleinen Mann mit dunklen Haaren und Sonnenbrille, der sich in ihrem Büro umsah. Auf dem Pixar-Campus im kalifornischen Emeryville modellierte sie am Rechner Figuren für Animationsfilme.

Der Mann ließ ein Kompliment für ihre Zeichnungen und Skulpturen da („great job“), und ging wieder. „Erst als die Sicherheitsleute kamen, habe ich ihn erkannt“, erzählt Krampfert. „Es war Tom Cruise.“

Die gebürtige Rastatterin war jahrelang Teil international bekannter Produktionen wie „Coco“ oder „Toy Story“. Ein Freitagmittag, Krampfert sitzt in ihrem Büro – es liegt in ihrem Haus in Rastatt und nicht mehr an der Küste Kaliforniens, und das erzählt schon einen wichtigen Teil ihrer Geschichte.