Taxiunternehmer Dirk Holl setzt auf smarte Technik, doch nun verwandelte sich diese in einen Albtraum. Ein Cyberangriff legte die Filiale in Rastatt für Stunden lahm. Die Schwachstelle: ein vermeintlich intelligenter Schlüsseltresor.

Rückblickend kann Dirk Holl über den Vorfall lachen. Doch am Dienstagmorgen fand er die Geschichte überhaupt nicht witzig. Mit Schweißperlen auf der Stirn stand der Taxiunternehmer vor dem Tresor, in dem die Schlüssel für die Fahrzeuge der Flotte von „Inge’s Personenbeförderung“ in Rastatt gelagert sind. Holl versuchte vergeblich, das vermaledeite Ding zu öffnen. Doch offenbar hatte ein Hacker den Riegel vorgeschoben.

„Man liest immer wieder von Cyberattacken und plötzlich ist man selbst betroffen“, sagt Holl. Die smarte Technik bringt seiner Firma normalerweise Vorteile. Die Führerscheine der Mitarbeiter hat er mit sogenannten RFID-Chips ausstatten lassen. Halten die Fahrer diesen vor den Tresor, öffnet er sich und gewährt Zugriff auf die Fahrzeugschlüssel, für die der Angestellte die Freigabe hat.