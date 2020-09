Steinmauerns Bürgermeister Siegfried Schaaf: „Keiner weiß so viel, wie wir alle zusammen“

Steinmauern bleibt ein Dorf im positiven Sinne. Man kennt sich, und die Dorfgemeinschaft hält zusammen. Bürgerschaftliches Engagement ist in der DNA des Dorfes sicht- und spürbar. Das hat sich vor allem auch bei den Herausforderungen gezeigt, die die Flüchtlingsthematik mit sich gebracht haben. Der Ehrungsabend in der vergangenen Woche hat wieder gezeigt, dass es eine große Zahl von Menschen in der Bürgerschaft gibt, die wie ein Mosaik unserem Dorf ein freundliches Gesicht geben. Man bringt sich in verschiedene Projekte ein, etwa auch im Elternbeirat, im Förderverein der Grundschule oder auch in der Seniorenarbeit, die sich im Ort sehr gut entwickelt hat. Aber ich will auch keinesfalls idealisieren. Die Welt, unsere Gesellschaft und das Zusammenleben im Flößerdorf haben sich gewandelt. Leider bemerken wir im Rathaus oder auch in der Vereinslandschaft, dass der Egoismus immer stärker spürbar ist.