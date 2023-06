Niqab im Unterricht

Streit um Vollverschleierung an Anne-Frank-Schule in Rastatt

Jugendliche dürfen an Schulen in Baden-Württemberg keine Vollverschleierung tragen. In Rastatt besuchte trotzdem ein Mädchen mit Niqab den Unterricht. Jetzt ermittelt sogar die Polizei. Anlass ist ein Videomittschnitt.