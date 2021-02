Die Schwierigkeit lag im Rap-Part, den Flow zu behalten und natürlich den Text ohne Hänger wiedergeben zu können. Die Zuschauer wissen nicht, dass wir dafür keine 24 Stunden am Stück Zeit hatten. Wir hatten in der Zeit auch Drehtermine und andere Verpflichtungen. Am Abend davor hatte ich auch meinen Part noch nicht richtig drin. Ich wollte mir den Text schon auf die Hand schreiben. Ich bin dann mit den Kopfhörern und der Musik schlafen gegangen, dann hatte ich den Text am nächsten Morgen drin.