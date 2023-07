Ein Chorkonzert, bei dem nur Werke aus der Feder von Komponistinnen zu hören sein werden, präsentiert das Vocalensemble Rastatt bei der 14. Auflage der Sommerkonzertreihe „Klingende Residenz“ im Ahnensaal des Rastatter Schlosses. Bei den Terminen am Samstag, 22. Juli, ab 20 Uhr und Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr werden auch Chorwerke der in Rastatt geborenen Luise Adolpha Le Beau zu hören sein.

Ich habe eine Radiosendung mit Kammermusik gehört, als im Abspann der Name Rastatt im Zusammenhang mit der Komponistin genannt wurde. Da wurde ich hellhörig, begann zu recherchieren und stieß auf die Biografie der Komponistin, die mich begeisterte. Sie hatte bei Joseph Rheinberger studiert und mit seinen Werken hat das Vocalensemble Rastatt seine erste CD aufgenommen. Luise Adolpha Le Beau hat nicht sehr viele Chorwerke geschrieben und diese waren teilweise auch nicht verlegt. Da kam uns das Anliegen der Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg entgegen, die sich gezielt um in Vergessenheit geratene Komponisten aus dem Land kümmert. Sie suchte in den Archiven und München nach Notenmaterial, editierte die Handschriften und druckte Partituren.

Was ist das Besondere an dieser Frau?

Holger Speck

Sie war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die mit Mut, Kraft und Stärke sich ihren Weg in einer männerdominierten Branche gemacht hat. Ihre Eltern förderten das Talent auf behutsame Weise, wollten kein Wunderkind. Sie konnte studieren, wurde allerdings von Rheinberger in München getrennt von ihren männlichen Kollegen unterrichtet. Der Titel einer Professorin blieb ihr verweigert, weil sie eine Frau war. Gleichzeitig war sie kulturpolitisch interessiert, was in ihrer Autobiografie nachzulesen ist, in der sie kritisch die Schwierigkeiten von Frauen in der Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts und speziell im Musikbetrieb beschreibt.