Der Weihnachtsmarkt Rastatt zieht seit Ende November 2023 wieder Besucherinnen und Besucher in die weihnachtliche Barockstadt. Was der diesjährige Weihnachtsmarkt in Rastatt zu bieten hat.

Weihnachten in der Barockstadt

Der Weihnachtsmarkt Rastatt kehrt 2023 wieder zurück und zieht in der Vorweihnachtszeit Besucherinnen und Besucher in die festlich geschmückte und beleuchtete Innenstadt der Barockstadt.

Dabei locken nicht nur die zahlreichen Stände mit ihren kulinarischen und dekorativen Angeboten, sondern auch ein musikalisches Programm und besondere Attraktionen für Klein und Groß.

Was genau der diesjährige Weihnachtsmarkt in Rastatt zu bieten hat, hier im Überblick.

Weihnachtsmarkt Rastatt 2023: Öffnungszeiten

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Rastatt findet vom 27. November bis zum 23. Dezember 2023 statt. Geöffnet ist sonntags bis donnnerstags von 11 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Wo findet der Rastatter Weihnachtsmarkt 2023 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Rastatt wird auch 2023 auf dem Marktplatz in der Rastatter Innenstadt veranstaltet.

In den vergangenen Jahren erfreuten sich Besucherinnen und Besucher noch an gleich zwei Weihnachtsmärkten in der Rastatter Innenstadt. Bis 2019 fand neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz im Ehrenhof der Barockresidenz die „Rastatter Schlossweihnacht“ statt.

In Anbetracht der Corona-Situation konzentrierte sich die Stadtverwaltung danach auf den Marktplatz als einzigen Veranstaltungsort des Weihnachtsmarkts in Rastatt.

Stände und Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt in Rastatt 2023

In diesem Jahr sind in dem Budendorf auf dem Rastatter Marktplatz insgesamt 31 Beschicker vertreten. Daneben gibt es drei Wechselhütten, in denen Kunsthandwerker, Vereine und Schulen abwechselnd ihre Produkten oder Speisen und Getränken anbieten.

Die Angebote der Stände reichen von Filzprodukten, Holzartikeln und Taschen bis zu Kerzen und Honig. Daneben ist auch für kulinarische Angebote gesorgt, unter anderem mit einer Vielzahl an Getränken, die zur kalten Jahreszeit passen.

Musikalisch begleitet den Rastatter Weihnachtsmarkt ein täglich wechselndes Programm auf der Weihnachtsmarktbühne neben der Glühweinpyramide.

Ein tänzerisches Programm gibt es am 15. Dezember um 17 Uhr. Dann lädt die Tanzschule Müller zum Tanzen auf dem Weihnachtsmarkt ein und präsentiert dabei auch die ein oder andere Showeinlage.

Kinder können sich in auch in diesem Jahr wird auf ein Karussell und eine Kindereisenbahn freuen. Das Karussell steht vor der Stadtkirche, während die Kindereisenbahn in der Schlossstraße bei der Sparkasse zu finden ist.

Zudem gibt es am historischen Rathaus eine Kinderaktionshütte mit abwechslungsreichem Mitmachprogramm. Hier kann gebastelt, gebacken und gespielt werden.

Außerdem ist ein Teil des Programms auf der Weihnachtsnarktbühne Kindern gewidmet. Jeden Samstag findet auf der Bühne von 15 und 17 Uhr ein Kasperletheater statt und jeden Sonntag um 15 Uhr (am 10. Dezember bereits um 14 Uhr) eine Lesung von „Ludwig die Stadtmaus“ mit Autor Hans Peter Faller.

Aktionen für einen guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt in Rastatt 2023

Auch 2023 findet wieder die „Aktion Wunschbaum Rastatt“ der Diakonie statt. An dem Tannenbaum im Eingangsbereich der Stadtkirche St. Alexander hängen die Geschenkewünsche von Kindern aus hilfsbedürftigen Familien.

Wer einen der Wünsche, die einen Maximalwert von 15 Euro haben, erfüllen möchte, nimmt sich die Wunschkarte, besorgt das Geschenk und gibt es bis zum 12. Dezember bei Senger Moden in der Kaiserstraße 35, direkt am Rastatter Marktplatz ab.

In Kooperation zwischen Radio Regebogen, der Stadt Rastatt und der Schaustellerfamilie Hugo Levy findet in diesem Jahr zudem die Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ für Kinder und Familien vor Ort statt. Am 12. Dezember von 17 bis 20 Uhr kommt der ganze Verkaufserlös der Glühweinpyramide auf dem Weihnachtsmarkt der Aktion zu Gute.

Anreise zum Weihnachtsmarkt Rastatt

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rastatter Marktplatz ist gut mit dem Bus zu erreichen. Vom Bahnhof in Rastatt aus ist man so in etwa zehn Minuten in der Innenstadt.

Die Rastatter Innenstadt bietet nahe des Marktplatzes zudem einige Parkmöglichkeiten. Auf dem Festplatz „Zur Friedrichsfeste“ gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze.

Kostenpflichtig sind die Parkhäuser der Schlossgalerie und des Modeparks Röther, sowie die Tiefgaragen der Badner Halle und der Sparkasse. Oberirdische Parkplätze sind wochentags ab 17 Uhr und samstags ab 13 Uhr kostenfrei.