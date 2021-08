Zweiter Landrat-Kandidat in Rastatt: Christian Dusch bewirbt sich

Mit Christian Dusch (CDU) hat ein zweiter Bewerber um den Posten des Rastatter Landrats seinen Hut in den Ring geworfen. Der 41-Jährige aus Kehl gab seine Kandidatur am Freitag bekannt. Dusch ist als Verbandsdirektor des Regionalverbands Südlicher Oberrhein in Freiburg tätig.

Wie er gegenüber unserer Redaktion erklärte, habe er sich nach Gesprächen mit Kreisräten und Fraktionen in der vergangenen Woche zur Kandidatur entschlossen. Kurz nach seiner Bekanntgabe veröffentlichten die Kreistags-Fraktionen von CDU und Grünen eine gemeinsame Mitteilung mit der Nachricht, die Bewerbung Duschs zu unterstützen.

Vor seiner Tätigkeit als Verbandsdirektor war Dusch Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und Dezernent für Bau und Umwelt sowie Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald.

Er stammt aus der Stadt Rheinau, die an den Landkreis Rastatt angrenzt, und engagierte sich dort mehr als 15 Jahre in unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen in der Kommunalpolitik, unter anderem als CDU-Stadt- und Kreisrat im Ortenaukreis. Darüber hinaus ist der Jurist Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbands.

Die Aufgabe als Landrat im Landkreis Rastatt ist äußerst reizvoll. Christian Dusch, Landrat-Kandidat

„Die Aufgabe als Landrat im Landkreis Rastatt ist äußerst reizvoll. Durch meine Ausbildung und Erfahrungen bringe ich die Voraussetzungen dafür mit. Daher habe ich mich zu einer Bewerbung entschieden“, sagt er.

Der Landkreis Rastatt sei wirtschaftlich stark aufgestellt und habe sich in den letzten Jahrzehnten „als Kraftzentrum in Baden etabliert“. Gleichzeitig zeichne ihn eine vielfältige und schutzwürdige Naturlandschaft vom Rhein, über die Reblandschaft bis in den Schwarzwald aus. „Gerade diese Vielfalt macht die Aufgabe des Landrats besonders interessant.“

Wahl des neuen Rastatter Landrats am 12. Oktober

Der Kreistag wählt den neuen Landrat am 12. Oktober. Bislang einziger Kandidat wer der Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler, der im Kreistag die Fraktion der Freien Wähler führt.

Seine Bewerbung unterstützt auch die Fraktion FPD/FuR. Notwendig geworden ist die Wahl, weil der bisherige Amtsinhaber Toni Huber (CDU) Ende Mai überraschend verstorben war.