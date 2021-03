Baden-Württemberg führt Maskenpflicht an Grundschulen ein

Erst seit dieser Woche sind Grundschüler in Baden-Württemberg wieder im Regelunterricht an den Schulen. Nun gibt es neue Bestimmungen für sie.

Das Land Baden-Württemberg führt wegen steigender Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht an Grundschulen ein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart aus Regierungskreisen.

Die Grundschüler, die seit dieser Woche wieder im vollen Präsenzunterricht sind, sollen demnach im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Wie der SWR berichtete, soll zudem an den weiterführenden Schulen künftig Wechselunterricht möglich sein, um in den Klassen 5 und 6 die Abstandsregeln einhalten zu können.