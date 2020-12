Bundesweit soll es etwa 400 Corona-Impfzentren geben. In Baden-Württemberg werden bis Mitte Dezember neun Zentrale Impfzentren (ZIZ) aufgebaut – in jedem Regierungsbezirk mindestens zwei (Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, zwei in Stuttgart, Rot am See, Tübingen, Ulm). Im BNN-Gebiet wurde ein ZIZ in der Messe Karlsruhe genehmigt. Am 15. Januar sollen darüber hinaus in jedem Stadt- und Landkreis eins bis zwei Kreisimpfzentren (KIZ) eingerichtet werden , also insgesamt etwa 50 landesweit. Wo die KIZ in der Region entstehen sollen, steht noch nicht fest. Die Kriterien für geeignete Standorte sind zum Beispiel gute Erreichbarkeit und Erschließung, ausreichender Parkraum und Lagerungsmöglichkeiten. Die Regelversorgung soll im zweiten Quartal 2021 für alle zur Verfügung stehen und in den Arztpraxen erfolgen. „Das Land plant, sich dann aus der Verimpfung zurückzuziehen“, heißt es im Impfkonzept.