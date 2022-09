Wozu diente der kuriose silberne Hut, den Besucher im Wehrgeschichtlichen Museum in Rastatt entdecken? Wer die Antwort weiß, kann bei dieser Runde des BNN-Sommerrätsels einen Ausflug in den Wasserpark Rulantica gewinnen.

Die Mitfahrer sind alle schnell klitschnass. Sie sitzen einem Wasser-Karussell, zielen mit überdimensionalen Spritzpistolen aufeinander – und haben dabei viel Spaß.

„Tønnevirvel“ heißt das neue Fahrgeschäft in Rulantica. Seit diesem Sommer können Besucher des Parks in Südbaden im Außenbereich an lustigen Wasserschlachten teilnehmen.

Sie steigen in runde Boote, die sich um die eigene Achse drehen und gleichzeitig durch das Becken kreisen. Und während der Fahrt spritzen sie sich gegenseitig sowie die Zuschauer am Rand nass.

Der erste Preis: ein Tag Rulantica

Wer das Wasser-Karussell ausprobieren will, hat nun mit etwas Glück die Gelegenheit dazu. Die BNN verlosen bei der sechsten und letzten Runde des Sommerrätsels 2022 einen eintägigen Ausflug in den Wasserpark.

Die Gewinnerin oder der Gewinner kann Rulantica mit neun weiteren Menschen besuchen und dort das neue Fahrgeschäft sowie die anderen Attraktionen kennenlernen.

Die Wasserwelt befindet sich in der Nähe des Europa-Parks Rust. Die Inhaber des Freizeitparks eröffneten Rulantica Ende 2019 und versprechen ihren Gästen seither Spaß und Nervenkitzel. Es gibt Schwimmbecken, Rutschen und Saunen.

Das Angebot richtet sich an Jung und Alt. Für „Tønnevirvel“ war das Kaffeetassen-Karussel im holländischen Themenbereich des Europa-Parks Vorbild. Die wirbelnden „Koffiekopjes“ wurden quasi in ein Wasserbecken gesetzt.

Der zweite Preis: Pflegeprodukte aus dem Schwarzwald

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommerrätsels können auch in dieser Runde weitere attraktive Preise gewinnen, wenn sie die richtige Antwort auf unsere Frage wissen.

Über den zweiten Preis freuen sich sicherlich diejenigen, die hochwertige Pflegeprodukte schätzen. Die BNN verlosen ein Fichtennadelset von Kokoderma Cosmetics. Dieses besteht aus einer Tagescreme, einem Körperpeeling, einer Fußcreme, einer Bodylotion und einem Badesalz. Für ihre Herstellung nutzt die Schwarzwälder Firma die Inhaltsstoffe junger Triebe von Fichten.

Der dritte Preis: Zwei Radwanderführer

Beim dritten Preis handelt es sich um ein Buchpaket aus dem BNN-Lesershop. Darin enthalten sind zwei Radwanderführer.

„Die 33 schönsten Flussradwege Deutschlands“ beschreibt neben Klassikern auch weniger bekannte Touren und gibt Tipps zu Sehenswürdigkeiten entlang der Route. „Die 44 schönsten Panorama-E-Bike-Touren in Deutschland“ stellt Strecken zwischen 18 und 260 Kilometern vor.

Viel Glück beim Raten und anschließend bei der Verlosung!

Das sind die Teilnahmebedingungen des BNN-Sommerrätsels 2022.

So können Sie teilnehmen:

https://service.bnn.de/sommerraetsel-teilnehmen