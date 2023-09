Nashörner am Oberrhein? Nicht nur das, auch Flusspferd, Wasserbüffel, Riesenhirsch und Löwe waren in der Warmzeit vor 126.000 bis 115.000 Jahren in der Region unterwegs, erklärt Julien Kimmig. Er leitet im Karlsruher Naturkundemuseum das Referat Paläontologie und Evolutionsforschung.

Eine Savannenlandschaft existierte damals am Rhein, in der Sträucher und Bäume hochkamen. Die Temperatur lag mehrere Grad über dem Mittelwert unserer Zeit, so Kimmig. Klimatisch mindestens submediterran und waldreich – das waren die idealen Bedingungen für das Waldnashorn.

War es eine Meerjungfrau?

Gefunden hat man das Daxlander Nashorn in einer Zeit, als der Rhein sich stets neue Wege suchte, seine Hochwasser viele Existenzen zerstörte und Malaria grassierte. Die Gegend war sumpfig, es gab Sand- und Kiesbänke am Rhein sowie üppige Auenwälder.

Arbeiter, die 1802 zur Ausbesserung eines Damms Sand und Kies aushoben, entdeckten den großen skelettierten Tierkopf. Glaubt man den Erzählungen, hielten sie den Fund für eine Meerjungfrau.

Jedenfalls brachten sie ihn zum Markgrafen, der sie fürstlich entlohnte. Das geht aus Aufzeichnungen Carl Christian Gmelins hervor, dem ersten Direktor des Naturkundemuseums. Dort schlummert das Daxlander Waldnashorn nun im Magazin – wird aber, weil es so gut erhalten ist, immer wieder von Wissenschaftlern begutachtet.

Die Rheinauen gehören zu den artenreichsten Regionen Europas

Jahre nach dem Fund begann man, nach den Plänen von Johann Gottfried Tulla den Rhein zu bändigen. Begradigt und eingedeicht, entstanden hochwassersichere Acker- und Siedlungsflächen. Durch die Trockenlegung wurde auch die Malaria eingedämmt, da die übertragenden Mücken weniger Entwicklungsraum hatten. Gleichzeitig wurden aber auch weite Teile der Auenlandschaft zerstört, die vom Auf und Ab des Wassers lebten.

Ein Teil des „Badischen Dschungels“ mit den Altrheinarmen aber blieb erhalten und ist heute eine der artenreichsten Regionen: Allein 260 der gut 300 in Deutschland nachgewiesenen Vogelarten nutzen die Auen, 700 Schmetterlings-, 17 Amphibien- und 47 Säugetierarten, mehr als 50 Libellenarten, 44 teilweise sehr rare Heuschreckenarten – die Liste ist lang und spricht für die Vorstellung vom „Dschungel“.

Der Dschungel ist kein wissenschaftlicher Fachbegriff

Der ist allerdings kein wissenschaftlicher Fachbegriff, sondern eine umgangssprachliche Bezeichnung, unter der man sich Unterschiedliches vorstellen kann, sagt Andreas Wolf. Er leitet das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört, dessen Thema die Auen sind.

Auf dem Auenerlebnispfad: Kletterpflanzen prägen den Badischen Dschungel

Nicht nur in der Ausstellung im Zentrum, sondern auch auf dem neu gestalteten Auen-Erlebnispfad kann man vieles über die Landschaft am Rhein erfahren. An interaktiven Stationen kann man beispielsweise Pirol, Schwarzspecht und Zilpzalp lauschen, die wichtigsten Baumarten der feuchten und trockenen Zonen kennenlernen oder den Unterschied zwischen Weich- und Hartholz erspüren.

Die Schlingpflanzen in den Rheinauen erinnern an Lianen, die seit den Tarzan-Filmen das westliche Bild vom „Dschungel“ prägen. Andreas Wolf

Leiter Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört

Eine der elf Stationen des 1,3 Kilometer langen Rundweges hat die Bezeichnung „Badischer Dschungel“ zum Thema und stellt Kletter- und Schlingpflanzen vor. Efeu, Hopfen und Waldrebe sind typisch für die Auen und erinnern auch an Lianen, die seit den Tarzan-Filmen das westliche Bild vom „Dschungel“ prägen, so Wolf. Im Spätjahr sollen Kinder sich an Seilen wie an Lianen durch den Badischen Dschungel hangeln können: Auf dem „Auenzwergepfad“, dem Pendant für Kinder zum Auenpfad, ist eine entsprechende Spielstation vorgesehen.

Training im Badischen Dschungel vor dem Einsatz in den Tropen

Als der Kurpfälzer Andreas Wolf 2011 die Leitung des Naturschutzzentrums übernahm, erzählte man ihm, dass einst Legionäre vor Einsätzen in den Tropen im Badischen Dschungel trainierten: weil der Auwald üppig, wild und undurchdringlich, warm, feucht und sumpfig sowie voller Stechmücken war.

Auch Robert Mürb, der jahrzehntelang den Oberrheinischen Waldfreunden vorstand, fällt zum Badischen Dschungel sofort diese Geschichte aus der deutschen Kolonialzeit ein. Den historischen Beleg dafür kann das Generallandesarchiv Karlsruhe nicht liefern – wild genug dafür waren die Auen aber definitiv.

Lichtet der Polderbau den Badischen Dschungel?

Dass sie mit dem geplanten Polderbau wieder besser durchflutet und damit wieder natürlicher werden, befürwortet Mürb – die geplante Umsetzung nicht. Im Damm versteckte Spundwände statt ein 30 Meter breiter baumloser Sicherheitsabstand würden besser in die ökologisch wertvolle Landschaft passen, findet er beispielsweise.

Zudem dürften die Bäume nicht, wie kalkuliert, bis zu zweieinhalb Meter hoch im Wasser stehen. Das nämlich, befürchtet er, würde den Badischen Dschungel stark lichten.

