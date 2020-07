Cannabis ohne Rausch und Rezept: Wirken CBD-Produkte tatsächlich Wunder?

Ja. Anfang Juli haben wir hier in Stuttgart das erste Mal Besuch von der örtlichen Polizei bekommen. Dabei ist mir leider wieder auf erschreckende Art und Weise bewusst geworden, wie viel Aufklärungsarbeit in Deutschland noch zu leisten ist, wenn es um das Thema Hanf geht. Selbst die zuständigen Behördenscheinen nicht ganz genau zu wissen, mit welcher Art von Produkten sie es hierzu tun haben. So wurde der Einsatz beispielsweise damit begründet, dass man sich mit Teilen unseres Sortiments angeblich berauschen könnte. Die Tatsache,dass wir ausschließlich mit EU-zertifizierten Nutzhanfsorten arbeiten, deren Wirkstoffobergrenze von der Europäischen Union bewusst so festgelegt wurde, dass ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen werden kann, scheint dabei vernachlässigt worden zu sein. Hinzu kam, dass zum Beispiel auch Zigarettenfilter, mit Hanfsamen verfeinerte Lebensmittel und Produkte mit isoliertem CBD beschlagnahmt wurden – all diese Artikel sind nachweislich komplett frei von berauschendem THC, doch eine Unterscheidung wurde trotzdem nicht vorgenommen. Als wir in dem uns ausgehändigten Beschluss dann auch noch lesen durften, dass mehrere im Vorfeld durchgeführte, behördliche Analysen belegen, dass unsere CBD Produkte weit weniger als den in Deutschland zulässigen THC-Gehalt von 0,2% aufweisen, waren wir komplett ratlos, was man mit dieser Maßnahme überhaupt bezwecken wollte.