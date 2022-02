Ihre Forderung nach einer Aussetzung hielt sie jedenfalls nicht aufrecht. Hagel betonte nach der Sitzung sogar: „Wir sind uns in der Sache einig. Es gibt keinen Dissens in der Koalition.“ Auf die Frage, ob die Teil-Impfpflicht auf jeden Fall umgesetzt werde, antwortete Hagel: „Bundesrecht gilt. Bundesrecht gilt immer. Wir haben nie was anderes gesagt. Verschieben kann nur der Bund.“

Er schränkte aber ein: „Wenn diese rechtlichen Fragen nicht geklärt sind, wollen wir kein böses Erwachen am 15.3. Wenn diese Klärung dieser Fragen nicht möglich ist, dann können wir am 15.3. nicht hineinstolpern.“ Strobl erklärte: „Niemand in der Koalition hat die Umsetzung der Impflicht in Baden-Württemberg in Frage gestellt.“ Doch der Bund dürfe die Länder bei der Umsetzung „nicht im Regen stehen lassen“.