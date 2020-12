Es dürfte Wochen dauern, ehe in Baden-Württemberg alle Personen in der ersten Gruppe der höchsten Priorität gegen Corona geimpft worden sind. Eine erste grobe Schätzung anhand von verfügbaren Zahlen.

Die Corona-Immunisierung soll in Baden-Württemberg wie in den anderen Bundesländern am 27. Dezember starten. Die bundesweit einheitliche Priorisierung bei den Impfungen wurde durch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in einer Verordnung vorgegeben.

Demnach gehören zur ersten Gruppe der „höchsten Priorität“ Menschen über 80 Jahre, die Pflegebedürftigen und die Menschen, die sie pflegen und betreuen sowie medizinisches Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und im Rettungsdienst.