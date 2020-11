In der Corona-Pandemie ist die schnelle Virusdiagnostik oft entscheidend. Ein neuer, extrem schneller und angeblich sehr zuverlässiger Test „made in Baden“ macht dies alles ab sofort möglich.

Der Test kann für unterschiedliche Bedingungen perfekt geeignet sein: Das Personal in den stark belasteten Krankenhäusern braucht rasch Klarheit, ob potenzielle Patienten mit Covid-Verdacht isoliert und speziell behandelt werden müssen. Ebenso wichtig kann es sein, zum Beispiel auf den Flughäfen ankommende Reisende aus Risikoländern auf Sars-CoV-2 binnen kurzer Zeit zu prüfen.

„Rhonda“ ist etwa so groß wie ein Schuhkarton, elegant gestylt und einfach zu bedienen. Ein Tupfer mit dem Rachenabstrich der Testperson wird in eine Kartusche geschoben. Diese lädt man dann in das kompakte Analysegerät, wie man auch eine CD in einem CD-Spieler starten würde.