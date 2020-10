In Baden-Württemberg ist die höchste Pandemie-Stufe ausgerufen worden. Das Homeoffice sorgt bei den Orthopäden für mehr Arbeit - weil mehr Menschen mit Rückenbeschwerden zu ihnen kommen. Die Entwicklungen zur Corona-Pandemie in der Übersicht.

Ein Ende der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht. Seit Oktober steigen die Fallzahlen bundesweit wieder stärker an. Mehrere Stadt-und Landkreise haben die Warnmarken überschritten. Wie sind die Entwicklungen in Ihrem Landkreis? Wie reagiert die Politik? Gibt es neue Verordnungen? Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.