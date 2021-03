„Absonderung“ aufgehoben

Corona-Quarantäne für Tausende Menschen in der Region Karlsruhe endet vorzeitig

Kontaktpersonen von Kontaktpersonen, die mit Corona-Infizierten in Berührung kamen, müssen nicht zwangsläufig in die 14-Tage-Quarantäne: Diese Gerichtsentscheidung „befreite“ auch in der Region viele Menschen.