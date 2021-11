Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Baden-Württemberg

Basisstufe, Warnstufe, Alarmstufe: Welche Corona-Regeln gelten jetzt in Baden-Württemberg? Das ist bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen, dem Besuch in der Kneipe oder Disko sowie im Einzelhandel wichtig.

Seit Mitte September spielt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den einzelnen Landkreisen nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen gilt nun in Baden-Württemberg ein dreistufiges Warnsystem, das die Auslastung der Krankenhäuser stärker in den Blick nimmt. Die Zahl der Infektionen hat angesichts eines mittlerweile verbreiteten Impfschutzes ausgedient.

Zwei Zahlen sind seitdem für die Bewertung der Corona-Situation maßgeblich: Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in den Krankenhäusern und die Hospitalisierungsinzidenz. Letztere gibt an, wie viele Patienten mit Corona-Infektion in den vergangenen sieben Tagen in Krankenhäuser aufgenommen wurden, gerechnet je 100.000 Einwohner.

Was bedeutet die aktuelle Stufe im Detail für Gastronomie, Sport und Freizeit?

Das dreistufige Warnsystem umfasst folgende Kategorien:

Basisstufe

Warnstufe

Alarmstufe

Die Basisstufe gilt, solange die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Baden-Württemberg unter 250 liegt und die Hospitalisierungsinzidenz unter 8,0. Liegt die Hospitalisierungsinzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (ohne Samstage, Sonn- und Feiertage) bei 8,0 oder höher, tritt die Warnstufe ein. Wird die Intensivbettenbelegung von 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, ist ebenfalls die Warnstufe erreicht.

Für das Erreichen der Alarmstufe gelten entsprechend die Grenzwerte von 390 belegten Intensivbetten oder einer Hospitalisierungsinzidenz von 12,0.

Die jeweils niedrigere Stufe tritt ein, wenn beide Werte an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterhalb des entsprechenden Grenzwertes liegen.

Dreistufiges Corona-Warnsystem: Die aktuellen Regeln im Detail

Von den Beschränkungen der einzelnen Stufen sind vor allem Ungeimpfte betroffen. Einen tagesaktuellen Überblick, welche Regeln aktuell bei Veranstaltungen, beim Sport, in der Gastronomie, für Weihnachtsmärkte oder Diskotheken gelten, sehen Sie unten. Einen Überblick, was sich beim Eintreten der Warnstufe ändert, finden Sie hier.

Von den allgemeinen Vorgaben der einzelnen Stufen abweichend können Einrichtungen in allen Bereichen auch selbst entscheiden, ob sie das so genannte „2G-Optionsmodell“ nutzen wollen. Dann ist der Zutritt nur Geimpften und Genesenen gestattet.