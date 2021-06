Die evangelische Landeskirche in Baden hatte große Plane für die Feiern zu ihrem 200. Geburtstag. Trotz niedriger Corona-Ansteckungsrate im Sommer mussten die Partyplaner umdisponieren. Eine Uraufführung gibt es trotzdem – und eine Chornacht in Raten.

Ihren runden Geburtstag wollte die badische Landeskirche mit einem „rauschenden Chorfest“ feiern. Am ersten Juli-Wochenende sollte Karlsruhe, wo auch der evangelische Landesbischof seinen Sitz hat, von Gesang erfüllt sein.

Doch die Planer der 200-Jahr-Feiern mussten nochmal umdisponieren, auch wenn derzeit immer mehr Corona-Verbotsregeln fallen: Die große Bühne ist abgesagt. „Wir mussten handeln, einfach auch wegen der finanziellen Verpflichtungen“, sagte Landeskantor Achim Plagge bei der Präsentation des endgültigen Programms.

Eine musikalische Uraufführung soll es aber trotz aller widrigen Umstände geben – und ein Badisches Chorfest in Häppchen. Für die Massen allerdings nur online. Zum Auftakt des Kirchenjubiläums kommt auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach Karlsruhe.

Fest-Auftakt mit dem Karlsruher Komponist Leon Tscholl

Der gläubige Katholik Kretschmann und die anderen Festgäste werden am 2. Juli als Erste die Auftragskomposition zum Kirchenjubiläum hören. Wie Organisator Hans-Georg Ulrichs erklärte, hat der junge Karlsruher Komponist Leon Tscholl das Werk verfasst.

Nur ein Detail zur Geburtstagskomposition verriet Ulrichs schon: Ein Schlüsselwort laute „Dankbarkeit“. Miterleben können auch nichtgeladene Gäste die Uraufführung – die Kirche übertragt sie live im Internet.

Ich hoffe, der Funke wird auch so überspringen. Achim Plagge, Landeskantor

Ebenso das Chorfest, das am selben Abend beginnt. „Ich hoffe, der Funke wird auch so überspringen“, sagte Landeskantor Plagge.

Online-Singen mit neuem Chorheft der Landeskirche

Am Festwochenende wird er das neue Chorheft bei einem Online-Singen vorstellen. „Unisono. Vielstimmig eins“ – so lautet das Motto der 200-Jahr-Feiern und des Chorfestes. Weil auch die Lutherischen und die Reformierten, die sich im Jahre 1821 zur neuen Badischen Landeskirche zusammenschlossen, gelernt haben, trotz ihrer Meinungsunterschiede zusammenzufinden.

Bunte Plakatmotive mit ungleichen Paaren hat die Landeskirche entwerfen lassen: Ein Schwarzwaldmädel und ein koreanischer Theologe ziehen darauf zum Beispiel an einem Strang.

Auf die historischen Daten von Gründung und Jubiläumsjahr gehen auch die ungewöhnlich krummen Anfangszeiten mehrerer Festveranstaltungen zurück: Ab 18.21 Uhr und 20.21 Uhr erklingt in mehreren Karlsruher Kirchen Gesang und Musik zum Auftakt des Chorfestes.

Der Konzertreigen wird über zwei Jahre gestreckt – in der Hoffnung, dass sich 2022 die Chöre doch auf der großen Bühne treffen können. Plagge betonte die Bedeutung der Chormusik: „Viele Menschen kommen so in Kontakt zur Kirche und bleiben dann auch hängen.“

Landesbischof Cornelius-Bundschuh : Hohe Mitgliedszahlen nicht entscheidend

Ob den Kirchenoberen überhaupt zum Feiern zumute ist – angesichts der schwindenden Mitglieder und Einnahmen? Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh reagierte auf solche Fragen gelassen: „Die Sorge um die Zukunft hat die Kirche ja immer bewegt“, sagte er. Das sei ja auch der Grund für die Entstehung der Landeskirche vor 200 Jahren gewesen.

Wir haben an vielen Stellen, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, gezeigt, dass wir Verantwortung übernehmen. Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof

Und überhaupt gehe es weniger um „Euphorie“ und hohe Mitgliedszahlen als darum, die Botschaft Gottes zu leben. „Wir haben an vielen Stellen, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, gezeigt, dass wir Verantwortung übernehmen“, erklärte Cornelius-Bundschuh.

Steht eine Fusion mit der evangelischen Landeskirche in Baden-Württemberg bevor?

Ob die nächste Fusion näher rückt – mit der württembergischen Landeskirche? Innerhalb Baden-Württembergs habe es durch Corona nochmals einen Schub gegeben, erklärte der badische Landesbischof: „Wir gehen auf eine sehr enge Kooperation zu.“

Wöchentlich gebe es Online-Treffen. Verwaltungsabläufe wie Gehaltsabrechnungen würden vereinheitlicht. Gegenüber dem Land wollten die beiden Landeskirchen künftig „noch verstärkter“ gemeinsam auftreten.

„Aber, ob es irgendwann einen gemeinsamen Bischof oder eine Bischöfin gibt – da wäre ich vorsichtig“, sagte Cornelius-Bundschuh. Es sei die Frage, wofür man seine Energie einsetze. Und selbst viele junge Menschen pflegten noch heute ihre badische Identität.