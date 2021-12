Neue Verordnung ab Samstag

Großveranstaltungen verboten, 2G plus in Restaurants: Das sind die verschärften Corona-Regeln in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg soll am Samstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Jetzt wurden erste Details bekannt. So werden Großveranstaltungen verboten. In Restaurants gilt künftig 2G plus, also eine Testpflicht auch für Geimpfte.