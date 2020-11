Die Kondensstreifen waren weithin sichtbar - zahlreiche Menschen dokumentierten die seltsamen Formen am Himmel. Jetzt hat die Deutsche Flugsicherung in Karlsruhe bestätigt, was dahinter steckt.

So viel ist sicher: Bei einem Wetter wie an diesem Donnerstag hätte sich keiner gefragt, was da am Mittwoch am Himmel über dem Südwesten zu sehen war. Zwei Kringel, dazu ein größerer Kreis, der wegen teils enger Radien an ein Rechteck erinnert: Das sorgte zwischen Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal und in der Pfalz, aber sogar bis in den Raum Frankfurt/Main für Aufsehen.

Es ist denkbar, dass sogar alle dieselbe Formation gesehen haben. „Erst ab einer Höhe von 10.000 Metern bilden sich Kondensstreifen“, erklärt Boris Pfetzing von der Deutschen Flugsicherung in Karlsruhe. Entsprechend weit sei dieses Phänomen zu sehen gewesen. Der klare Himmel half noch dabei.

Deutsche Flugsicherung spricht von „überbordend großem Interesse“

Normalerweise gibt die Deutsche Luftsicherung keine Auskünfte über militärische Manöver. „Diesmal war das Interesse aber überbordend groß“, so Petzing, und führt aus: Das militärische Übungsgebiet über der Pfalz war am Dienstag und Mittwoch für militärische Übungen reserviert.

„Dabei folgen die Piloten gewissen Bewegungsmustern, deswegen waren schon am Dienstag ähnliche Formen zu sehen wie am Mittwoch.“ Es seien völlig normale militärische Übungen gewesen.

Auf Bildern sind zwei Maschinen zu erahnen, die an der Übung beteiligt waren. Augenzeugen bestätigen das. Eine Anfrage bei der Bundeswehr läuft.