Mit 50 Millionen Euro doppelt so teuer wie erwartet wird das Nationalparkzentrum am Ruhestein. Dafür erhält der Besucher eine Ausstellungsgebäude, das gleichermaßen landschaftsbezogen wie spektakulär ist.

Der Neubau an der Schwarzwaldhochstraße nach einem Entwurf von Sturm und Wartzek wurde doppelt so teuer wie geplant

Wer unmittelbar vor dem Nationalparkzentrum am Ruhestein steht, erschrickt zunächst ein wenig im Angesicht der beachtlichen Baumassen. Wer aber die steile Abfahrtspiste erklimmt, erkennt nach einigen hundert Metern, wie gut sich der Neubau mit seinen immerhin 3200 Quadratmetern Nutzfläche in die Landschaft fügt. Der Aufstieg an der gegenüberliegenden Talseite entlang der Skisprungschanze verstärkt diesen Eindruck.

Nur der Aussichtsturm überragt jetzt noch die Baumwipfel, das Nationalparkzentrum verschmilzt mit dem Schwarzwald. Wenn die Außenanlagen im Bereich der Parkplätze im nächsten Frühjahr begrünt werden, wird auch der Eindruck für die ankommenden Gäste auf der L 401 deutlich gemildert werden.

Bewusste Entscheidung für einen Holzbau

Die Architekten Sturm und Wartzeck aus Dipperz in Osthessen nennen die für einen Urwald typischen kreuz und quer liegenden Totholzstämme als Leitidee ihres Entwurfs, mit dem sie 2015 den Wettbewerb für das Besucherzentrum gewonnen haben. Das Motiv der zylindrischen Baumstämme haben die Architekten zu balkenförmigen, bis zu 65 Metern langen Baukörpern abstrahiert, die sie scheinbar willkürlich in der Talsenke stapeln und mit dem Wald verzahnen.

Wie Finger greifen die Flügel des Nationalparkzentrums in den alten Baumbestand, umschließen ihn zum Teil und erwecken damit den Eindruck, als ob das Gebäude schon länger an dieser Stelle stehen würde als der Wald. Welche unendliche Mühe dies beim Bau gemacht hat, kann man nur erahnen.

Das Nationalparkzentrum wurde im Hinblick auf seine Aufgabe ganz bewusst in Holz errichtet. Lediglich die erdverbundenen Teile und der gewaltige 40 Meter völlig frei auskragende Gebäuderiegel im Bereich der Dauerausstellung wurden in Beton und Stahl ausgeführt. Die Freifläche unter dem spektakulären Kragarm soll dem Publikum nach der offiziellen Eröffnung im nächsten Frühjahr zugänglich gemacht werden. Das wird ein Hingucker, den Besucher nicht erwarten. Die Tragwerkplaner Schlaich Bergermann Partner aus Stuttgart haben ganze Arbeit geleistet.

630.000 Fichteschindeln bedecken die Fassaden

Die Fassaden des Nationalparkzentrums sind mit 630.000 Fichteschindeln aus dem Schwarzwald verkleidet. Nur für den 35 Meter hohen Aussichtsturm kamen im Hinblick auf den Wartungsaufwand dauerhaftere Schindeln aus Alaskazeder zum Einsatz. Bedauerlich ist der Granitschotter auf den Flachdächern. Eine extensive Begrünung wäre im Hinblick auf die Einbindung in die Landschaft die bessere Lösung gewesen.

Das scheinbare Chaos im Grundriss des Totholzstapels ist tatsächlich wohl durchdacht. Der Besucher gelangt zunächst in das lichtdurchflutete Foyer, das ideell und geometrisch im Zentrum der Anlage steht. Wer in den mit Weißtanne verkleideten Raum geht, steht gleich wieder im Wald, denn die Rückseite des Gebäudes ist vollvergast. Diese Blickbeziehungen sind wesentlich für den Entwurf von Sturm und Wartzeck. Große Fensteröffnungen erlauben auf fast allen Ebenen des Gebäudes Aussichten in die Wildnis, die der eigentliche Star dieser Architektur ist. Höhepunkt ist ein vierseitiger Innenhof, der einen bis zu 100jährigen Baumbestand mit Buchen, Birken, Ahorn und Lärchen umschließt.

Der 60 Meter lange Skywalk führt über die Baumwipfel

Im Zentrum des großzügigen Foyers mit Kasse, Shop und Gastronomie führt eine hölzerne Freitreppe ins Obergeschoss, wo sich Seminarräume und Büros befinden. Dort haben die Architekten die Holzkonstruktion aus Baubuche-Fachwerkträgern für die Besucher erlebbar gemacht. Grandios ist der Weg über den 60 Meter langen Steg, Skywalk genannt, zum Aussichtsturm, der zurzeit noch eingerüstet ist. Von dort blickt der Gast ohne störende Glasscheiben direkt in und auf den Wald und kann ihn unmittelbar fühlen und erleben.

Die theoretischen Grundlagen dafür liefert auf 1000 Quadratmetern die Dauerausstellung in den linken Gebäuderiegeln, die im deutlichen Gegensatz zur transparenten Architektur des übrigen Besucherzentrums als Black Box gestaltet sind. Dort soll sich der Besucher auf die spannenden Exponate der Schau „Eine Spur wilder“ konzentrieren, die durch moderne Videotechnik und traditionelle Dioramen, also lebensecht nachgebaute Landschaften mit Tieren, begeistert. Auf einer sanft abfallenden Rampe lernt er den Schwarzwald kennen und steigt schließlich in den mikroskopisch vergrößerten Untergrund mit den Kleinstlebewesen hinab. Auf diese Weise überwindet er zwei Geschosse und gelangt am Ende mit Treppe oder Aufzug wieder ins Foyer.

Ein neuer Leuchtturm für die Schwarzwaldhochstraße

Mit dem Nationalparkzentrum ist ein neuer Leuchtturm an der Schwarzwaldhochstraße entstanden. Das ist aber gleichzeitig ein Kritikpunkt, denn mit dem Schlosshotel Bühlerhöhe und den Kurhäusern Sand und Plättig gibt es gleich drei denkmalgeschützte Leuchttürme, die seit vielen Jahren ohne Nutzung sind. Aus den ursprünglich geplanten 22,5 Millionen wurden letztendlich 50 Millionen Euro Baukosten für das Besucherzentrum. Für diese Summe hätte man auch die Bühlerhöhe zum Nationalparkzentrum umgestalten und damit ein Gebäude des bedeutenden Architekten Wilhelm Kreis (1873 - 1955) in eine sichere Zukunft führen können. Doch Politiker setzen sich lieber neue Denkmäler, statt alte zu erhalten. Das ist aber angesichts der wunderschönen Architektur der einzige Wermutstropfen.

Bildergalerie vom Nationalparkzentrum am Ruhestein